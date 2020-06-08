Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЭкономика России может упасть на 6% в 2020 году

Мировую экономику может ожидать тяжелейшая рецессия со времен Второй мировой войны - общее падение может составить 5,2%, сообщается в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики". По данным проведенной аналитики, спад экономики России может составить до 6% в 2020 году.
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Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
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В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
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Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

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Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца

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