Экономика
Российская газетаЭкономика России может упасть на 6% в 2020 году
Мировую экономику может ожидать тяжелейшая рецессия со времен Второй мировой войны - общее падение может составить 5,2%, сообщается в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики". По данным проведенной аналитики, спад экономики России может составить до 6% в 2020 году.
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Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ
Газета.Ruвчера в 11:24
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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
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Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
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