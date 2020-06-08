Мировую экономику может ожидать тяжелейшая рецессия со времен Второй мировой войны - общее падение может составить 5,2%, сообщается в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики". По данным проведенной аналитики, спад экономики России может составить до 6% в 2020 году.

Экономика России может упасть на 6% в 2020 году

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