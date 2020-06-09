Экономика
Политическая ЭкспертизаВсемирный банк ухудшил прогноз мировой экономики
Мировую экономику в 2020 году ожидает спад на 5,2%, пандемия ввергла ее в тяжелейшую со времен Второй мировой войны рецессию. Об этом в своем новом докладе сообщает Всемирный банк. В 2020 году экономика развитых стран упадет на 7%, так как экономический кризис затронул внутренние процессы торговли.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) ожидает сокращения мирового ВВП по итогам 2020 года на 5,2%. В России спад прогнозируется на уровне 6%, в США -- 6,1%, в еврозоне -- 9,1%, в странах с развитыми экономиками -- 7%. При этом рост ВВП сохранится в Китае (1%), Египте (3%) и Бангладеше (1,6%), говорится в июньском обзоре ВБ «Перспективы мировой экономики».Коммерсантъ08 июня в 12:36
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газетавчера в 07:09
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Энергетика
В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ
В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
RT на русском вчера в 12:01
Общество
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных
Отмечается "четкая тенденция снижения темпов прироста", а то, что количество бессимптомных носителей составляет ежедневно от 40-45%, говорит о высоком качестве тестирования населения, добавила глава Роспотребнадзора.
Интерфакс 06:18
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене
На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
Woman.ru 07:01
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Экономика
Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию страны до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства.
RT на русском 07:55
Авто
Kia подняла цены в России на пять моделей
Компания KIA подняла цены на пять своих моделей.
Автоновости дня вчера в 01:06
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Культура
Оргкомитет Зальцбургского фестиваля изменил программу
Зальцбург, Австрия, 10 июня 2020, 12:59 — REGNUM Измененную в связи с пандемией коронавируса программу юбилейного 100-го сезона объявил оргкомитет Зальцбургского фестиваля.
REGNUM 05:59
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Армия и оружие
БТР-60 скрестили с самоходкой «Нона-С»
В рамках модернизации военной техники, доставшейся азиатскому государству после развала Советского Союза, в министерстве обороны Узбекистана приняли решение объединить в одной бронемашине сразу две — бронетранспортёр БТР-60 и 120-мм дивизионно-полковую авиадесантную самоходную артиллерийско-миномётную установку 2С9 "Нона-С".
Популярная механика вчера в 04:35
Происшествия
Директор и главный инженер ТЭЦ в Норильске задержаны после аварии
По делу о разливе нефти в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, сообщил Следственный комитет России (СК).
Ведомости 05:59
Общество
В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня
Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
Политика
Песков заявил, что олигархов в России не существует
Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
ТАСС 05:52
Общество
Tesla получит новые «бесконечные» аккумуляторы
Разработкой батарей предприятие Tesla Motors занимается совместно с китайской компанией Contemporary Amperex Technology Ltd. Изначально сообщалось об установке новых аккумуляторов на автомобилях Tesla Model 3 к концу 2020 года, однако в китайской компании заявили о полной готовности запчастей к массовому выпуску.
RuNews24.ru 08 июня в 16:51
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Хоккей
Названы зарплаты хоккеистов «Автомобилиста»
По сведениям "СЭ", самым дорогим для клуба хоккеистом является вратарь Якуб Коварж. Голкипер получает 90 млн рублей за сезон.
Pravda.Ru 04:31
Здоровье
Срочно! Губернатор заявил, когда в Новосибирской области отменят режим самоизоляции и откроют заведения
Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл пресс-конференцию, на которой рассказал, как в регионе идёт борьба с коронавирусом.
Om1.ru 05:00
Происшествия
Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу
Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 07:08
Происшествия
Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Происшествия
Названа причина утечки топлива в Норильске
К утечке дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске могла привести просадка бетонной плиты, сообщил Росприроднадзор.
РИА Новости 07:26