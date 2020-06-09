с чего всё началось

Мировую экономику в 2020 году ожидает спад на 5,2%, пандемия ввергла ее в тяжелейшую со времен Второй мировой войны рецессию. Об этом в своем новом докладе сообщает Всемирный банк. В 2020 году экономика развитых стран упадет на 7%, так как экономический кризис затронул внутренние процессы торговли.

Энергетика В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня». 1K

Общество Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных Отмечается "четкая тенденция снижения темпов прироста", а то, что количество бессимптомных носителей составляет ежедневно от 40-45%, говорит о высоком качестве тестирования населения, добавила глава Роспотребнадзора. 62

Экономика ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов "ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении. 13

Экономика Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию страны до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 10

Культура Оргкомитет Зальцбургского фестиваля изменил программу Зальцбург, Австрия, 10 июня 2020, 12:59 — REGNUM Измененную в связи с пандемией коронавируса программу юбилейного 100-го сезона объявил оргкомитет Зальцбургского фестиваля.

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 29

Общество Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам. 538

Армия и оружие БТР-60 скрестили с самоходкой «Нона-С» В рамках модернизации военной техники, доставшейся азиатскому государству после развала Советского Союза, в министерстве обороны Узбекистана приняли решение объединить в одной бронемашине сразу две — бронетранспортёр БТР-60 и 120-мм дивизионно-полковую авиадесантную самоходную артиллерийско-миномётную установку 2С9 "Нона-С".

Происшествия Директор и главный инженер ТЭЦ в Норильске задержаны после аварии По делу о разливе нефти в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, сообщил Следственный комитет России (СК). 216

Общество В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса. 2

Политика Песков заявил, что олигархов в России не существует Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике. 1,3K

Общество Tesla получит новые «бесконечные» аккумуляторы Разработкой батарей предприятие Tesla Motors занимается совместно с китайской компанией Contemporary Amperex Technology Ltd. Изначально сообщалось об установке новых аккумуляторов на автомобилях Tesla Model 3 к концу 2020 года, однако в китайской компании заявили о полной готовности запчастей к массовому выпуску. 75

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 161

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 2,9K

Хоккей Названы зарплаты хоккеистов «Автомобилиста» По сведениям "СЭ", самым дорогим для клуба хоккеистом является вратарь Якуб Коварж. Голкипер получает 90 млн рублей за сезон.

Здоровье Срочно! Губернатор заявил, когда в Новосибирской области отменят режим самоизоляции и откроют заведения Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл пресс-конференцию, на которой рассказал, как в регионе идёт борьба с коронавирусом.

Происшествия Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина. 4