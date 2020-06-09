Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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Эксперты ВБ назвали сроки восстановления экономики Таджикистана

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Эксперты оценили прогноз снижения мировой экономики Всемирного банка

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Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

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Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

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Здоровье

В одной из больниц Башкирии половина диагнозов была ошибочной

Меньшее количество ошибок выявлено в РКБ имени Куватова (3%), Республиканском противотуберкулезном диспансере (2%) и 13-й больнице столицы Башкирии (1,2%).
Горобзор.ру 03:24
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
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Авто

До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 03:03
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Транспорт

Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня

Российская газета 13:38
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Общество

Попова заявила о сохранении масочного режима

Масочный режим сохраняется во всех субъектах Российской Федерации, несмотря на снятие ограничений.
Российская газета 00:21
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Наука

Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус

Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
ТАСС Наука 06:04
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Происшествия

В Сургуте полицейский при задержании женщины встал коленом на ее шею

Эхо Москвы 11:31
12
Общество

В России продлят выплаты пособий по безработице

Президент России Владимир Путин поручил продлить правительству на три месяца выплаты пособия по безработице, то есть до 1 октября.
АБН 08 июня в 09:52
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Наука

Белок BAM15 помог без диеты похудеть мышам

Ученые Университет Вирджинии (The University Of Virginia, USA) провели эксперимент, который подтвердил их догадки насчет митохондриального белка разобщителя BAM15.
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Происшествия

Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала о случае в баре с Ефремовым

Об инциденте с актёром Михаилом Ефремовым в одном из столичных заведений вспомнила возлюбленная защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета Федотова.
News.ru 05:12
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Гаджеты

Ошибка Windows привела к исчезновению принтеров

Microsoft признала проблему, связанную с исчезновением принтеров из ОС Windows.
Lenta.ru 13:18
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Общество

Роструд напомнил о праздничных выходных в июне

В России 12–14 и 24 июня будут выходными, напоминает Роструд.
Коммерсантъ 13:35
Кино

Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
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Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель показала кадры из роддома

Ольга Рапунцель показала кадры из роддома Ольга Рапунцель со дня на день во второй раз станет мамой.
Экспресс газета вчера в 02:33
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews 06:49
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Шоу-бизнес

Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
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Происшествия

Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи

Газета.Ru 06:39
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Космос

Зафиксирован загадочный феномен черной дыры

Феномен, названный «сердцебиением», был впервые зафиксирован в 2007 году у сверхмассивной черной дыры, удаленной от Земли на 600 миллионов световых лет.
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Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com 08 июня в 08:52
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Политика

Нидерланды не нашли подтверждений причастности Киева к крушению MH17

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник.
РИА Новости вчера в 15:04
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Общество

Выпускникам калужских школ выдали «незаконные» аттестаты

Калуга, 10 июня 2020, 14:36 — REGNUM В школах Калужской области учебный год завершился в мае, а в начале июня ряд общеобразовательных учреждений поспешили приступить к выдаче выпускникам документов об образовании, ссылаясь на некое устное распоряжение профильного ведомства.
REGNUM 07:36
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Происшествия

Слушание дела историка Соколова отложили из-за нового адвоката

РБК вчера в 08:37
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Политика

В Совфеде оценили идею депутата Украины о бомбах против России

В Совете Федерации прокомментировали заявление депутата от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Тараса Билана о запуске ядерных бомб против России и Венгрии.
Газета.Ru 12:37
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Происшествия

Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене

Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
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Здоровье

Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое

Мороженое может нанести вред организму не только из-за того, что оно холодное, но и из-за большого содержания сахара, рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина.
Известия 08 июня в 23:02
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Общество

В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро

Протестующие в городе Ричмонд, штат Виргиния, снесли памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро, сообщает местный телеканал WRIC.
РИА Новости 03:19
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