В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.

Всемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 670

Авто До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров. 77

Наука Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее. 12

Общество В России продлят выплаты пособий по безработице Президент России Владимир Путин поручил продлить правительству на три месяца выплаты пособия по безработице, то есть до 1 октября. 1,8K

Наука Белок BAM15 помог без диеты похудеть мышам Ученые Университет Вирджинии (The University Of Virginia, USA) провели эксперимент, который подтвердил их догадки насчет митохондриального белка разобщителя BAM15. 21

Происшествия Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала о случае в баре с Ефремовым Об инциденте с актёром Михаилом Ефремовым в одном из столичных заведений вспомнила возлюбленная защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета Федотова. 7

Гаджеты Ошибка Windows привела к исчезновению принтеров Microsoft признала проблему, связанную с исчезновением принтеров из ОС Windows.

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 42

Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 639

Общество Роструд напомнил о праздничных выходных в июне В России 12–14 и 24 июня будут выходными, напоминает Роструд.

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель показала кадры из роддома Ольга Рапунцель показала кадры из роддома Ольга Рапунцель со дня на день во второй раз станет мамой.

Шоу-бизнес Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской. 2

Общество Работающие 1 июля получат повышенную оплату Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко. 524

Космос Зафиксирован загадочный феномен черной дыры Феномен, названный «сердцебиением», был впервые зафиксирован в 2007 году у сверхмассивной черной дыры, удаленной от Земли на 600 миллионов световых лет. 3

Политика Нидерланды не нашли подтверждений причастности Киева к крушению MH17 Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник. 980

Общество Выпускникам калужских школ выдали «незаконные» аттестаты Калуга, 10 июня 2020, 14:36 — REGNUM В школах Калужской области учебный год завершился в мае, а в начале июня ряд общеобразовательных учреждений поспешили приступить к выдаче выпускникам документов об образовании, ссылаясь на некое устное распоряжение профильного ведомства. 13

Политика В Совфеде оценили идею депутата Украины о бомбах против России В Совете Федерации прокомментировали заявление депутата от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Тараса Билана о запуске ядерных бомб против России и Венгрии. 263

Происшествия Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей. 1