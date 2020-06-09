Экономика
RuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году
В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газетавчера в 07:09
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Здоровье
В одной из больниц Башкирии половина диагнозов была ошибочной
Меньшее количество ошибок выявлено в РКБ имени Куватова (3%), Республиканском противотуберкулезном диспансере (2%) и 13-й больнице столицы Башкирии (1,2%).
Горобзор.ру 03:24
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Авто
До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 03:03
Транспорт
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
Российская газета 13:38
Общество
Попова заявила о сохранении масочного режима
Масочный режим сохраняется во всех субъектах Российской Федерации, несмотря на снятие ограничений.
Российская газета 00:21
Наука
Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус
Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
ТАСС Наука 06:04
Общество
В России продлят выплаты пособий по безработице
Президент России Владимир Путин поручил продлить правительству на три месяца выплаты пособия по безработице, то есть до 1 октября.
АБН 08 июня в 09:52
Наука
Белок BAM15 помог без диеты похудеть мышам
Ученые Университет Вирджинии (The University Of Virginia, USA) провели эксперимент, который подтвердил их догадки насчет митохондриального белка разобщителя BAM15.
Версия.Инфо 05:43
Происшествия
Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала о случае в баре с Ефремовым
Об инциденте с актёром Михаилом Ефремовым в одном из столичных заведений вспомнила возлюбленная защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета Федотова.
News.ru 05:12
Гаджеты
Ошибка Windows привела к исчезновению принтеров
Microsoft признала проблему, связанную с исчезновением принтеров из ОС Windows.
Lenta.ru 13:18
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Общество
Роструд напомнил о праздничных выходных в июне
В России 12–14 и 24 июня будут выходными, напоминает Роструд.
Коммерсантъ 13:35
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель показала кадры из роддома
Ольга Рапунцель показала кадры из роддома Ольга Рапунцель со дня на день во второй раз станет мамой.
Экспресс газета вчера в 02:33
Шоу-бизнес
Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Происшествия
Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи
Газета.Ru 06:39
Космос
Зафиксирован загадочный феномен черной дыры
Феномен, названный «сердцебиением», был впервые зафиксирован в 2007 году у сверхмассивной черной дыры, удаленной от Земли на 600 миллионов световых лет.
Lenta.ru 09:43
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com 08 июня в 08:52
Политика
Нидерланды не нашли подтверждений причастности Киева к крушению MH17
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник.
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
Выпускникам калужских школ выдали «незаконные» аттестаты
Калуга, 10 июня 2020, 14:36 — REGNUM В школах Калужской области учебный год завершился в мае, а в начале июня ряд общеобразовательных учреждений поспешили приступить к выдаче выпускникам документов об образовании, ссылаясь на некое устное распоряжение профильного ведомства.
REGNUM 07:36
Политика
В Совфеде оценили идею депутата Украины о бомбах против России
В Совете Федерации прокомментировали заявление депутата от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Тараса Билана о запуске ядерных бомб против России и Венгрии.
Газета.Ru 12:37
Происшествия
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене
Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое
Мороженое может нанести вред организму не только из-за того, что оно холодное, но и из-за большого содержания сахара, рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина.
Известия 08 июня в 23:02
Общество
В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро
Протестующие в городе Ричмонд, штат Виргиния, снесли памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро, сообщает местный телеканал WRIC.
РИА Новости 03:19