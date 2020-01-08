Экономика
Вести.RuВсемирный банк: рост ВВП в России в 2020 году составит 1,6 процента
В сравнении с прогнозом полугодовой давности цифры не изменились, передает РИА Новости. В 2019 году рост ВВП в России по оценкам Всемирного банка составил 1,2 процента. Всемирный банк прогнозирует, что мировая экономика в 2020 году вырастет на 2,5 процента.
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Всемирный банк спрогнозировал 2,5-процентный рост мировой экономики в 2020 году
Известиявчера в 19:02
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Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
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Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
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Украина довольна условиями нового газового контракта с Россией, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
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В Австрии обяжут магазины раздавать просроченные продукты нуждающимся
Правительство Австрии намерено законодательно закрепить за продуктовыми магазинами обязанность бесплатно передавать просроченные, но ещё пригодные к употреблению пищевые продукты в пользу благотворительных организаций, а не утилизировать, как ранее.
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«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
По итогам третьего этапа, в классе грузовиков лидирует экипаж «Камаз-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Армия и оружие
Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский авиалайнер
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Политика
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м.
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Армия и оружие
WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
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"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Авто
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Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Общество
Составлен рейтинг самых «живых» аккаунтов глав регионов России
Обладателем самых "живых" аккаунтов в Facebook и "Одноклассниках" стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Общество
ВЦИОМ: треть россиян дают себе обещания на Новый год
Каждый третий взрослый россиянин (34%) дает себе различные обещания на Новый год, 69% из них эти обещания выполняют.