Экономика

Вести.RuВести.RuВсемирный банк: рост ВВП в России в 2020 году составит 1,6 процента

В сравнении с прогнозом полугодовой давности цифры не изменились, передает РИА Новости. В 2019 году рост ВВП в России по оценкам Всемирного банка составил 1,2 процента. Всемирный банк прогнозирует, что мировая экономика в 2020 году вырастет на 2,5 процента.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 0,1% в 2020 году

РБК00:18

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

RT на русскомвчера в 22:26

Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

ТАССвчера в 16:22

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Газета.Ruвчера в 18:38

ВБ прогнозирует рост ВВП РФ на уровне 1,8% к 2021 году

Коммерсантъвчера в 17:11

Всемирный банк спрогнозировал 2,5-процентный рост мировой экономики в 2020 году

Известиявчера в 19:02

Статведомство Сербии: рост ВВП страны в 2019 году оценивается в 4%

Финмаркетвчера в 10:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Российская газета 02:31
Транспорт

Изменения в правилах сдачи экзаменов на права разъяснили в ГИБДД

Стоит отметить, что теоретическая часть экзамена на права будет расширена за счет вопросов по основам психологии и медицины.
Экономика сегодня 00:23
Происшествия

Украина изменила сообщение о причинах крушения самолета в Иране

Gazeta.SPb вчера в 07:51
Политика

Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
РБК 05:06
Политика

Президента России сегодня ждут в Севастополе

Президента России Владимира Путина ждут сегодня в Севастополе.
Новый День 00:42
Общество

Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи

Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Вести.Ru 04:27
Хоккей

Малкин включен в символическую сборную десятилетия по версии IIHF

ТАСС Спорт 04:52
Экономика

Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
REGNUM 01:05
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

Известия вчера в 17:50
Кино

Фильм «Холоп» назвали самой кассовой российской комедией в истории

Lenta.ru 04:32
Финансы

Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек

Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Транспорт

В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
РБК 05:17
Общество

«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины

Украина довольна условиями нового газового контракта с Россией, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 05:05
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

REGNUM вчера в 05:29
Общество

В Австрии обяжут магазины раздавать просроченные продукты нуждающимся

Правительство Австрии намерено законодательно закрепить за продуктовыми магазинами обязанность бесплатно передавать просроченные, но ещё пригодные к употреблению пищевые продукты в пользу благотворительных организаций, а не утилизировать, как ранее.
Life.ru 05:14
Автоспорт

«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»

По итогам третьего этапа, в классе грузовиков лидирует экипаж «Камаз-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Вести Татарстан вчера в 10:06
Происшествия

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

RT на русском 02:06
Армия и оружие

Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский авиалайнер

Военное дело 04:20
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Газета.Ru 02:39
Политика

В Совфеде оценили заявление Украины по «Турецкому потоку»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м.
RT на русском 03:32
Происшествия

Момент падения украинского самолета в Иране попал на видео

На камеру наружного видеонаблюдения попал момент крушения украинского самолета Boeing 737-800, которое произошло сразу после взлета из аэропорта в Иране.
VSE42.RU вчера в 22:26
Армия и оружие

WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
ТК Звезда 02:38
Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Российская газета 01:49
Авто

Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года

Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Car.ru вчера в 01:14
Общество

Составлен рейтинг самых «живых» аккаунтов глав регионов России

Обладателем самых "живых" аккаунтов в Facebook и "Одноклассниках" стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Российская газета 04:09
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Интерфакс 00:54
Общество

ВЦИОМ: треть россиян дают себе обещания на Новый год

Каждый третий взрослый россиянин (34%) дает себе различные обещания на Новый год, 69% из них эти обещания выполняют.
ТАСС 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное