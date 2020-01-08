Экономика
АБНВсемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики в 2020 году
«Прогнозируется, что глобальный экономический рост достигнет 2,5% в 2020 году, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в прошлом году, но риски снижения (темпов роста) сохраняются», — говорится в докладе.
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с чего всё началось
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Об этом говорится в докладе банка.Ведомости08 января в 18:32
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