Экономика

АБНАБНВсемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики в 2020 году

«Прогнозируется, что глобальный экономический рост достигнет 2,5% в 2020 году, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в прошлом году, но риски снижения (темпов роста) сохраняются», — говорится в докладе.
Читать в источнике
Комментировать50
с чего всё началось
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Об этом говорится
 в докладе банка.
Ведомости08 января в 18:32

Подробнее о событии

Прогнозная гуща

Известиявчера в 00:00

Всемирный банк спрогнозировал темпы роста мировой экономики на 2020 год

Ведомости08 января в 18:32

Всемирный банк предсказал России в 2020–2022 годах прозябание

News.ru09 января в 10:34

Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 0,1% в 2020 году

РБК09 января в 00:18

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

RT на русском08 января в 22:26

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики

Коммерсантъ09 января в 14:09

Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

ТАСС08 января в 16:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:45, Ашберн
Политика

Президент Ирана попросил прощения у Украины

Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения за сбитый украинский самолет Boeing 737-800.
Lenta.ru 12:42
Политика

Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия

RT на русском 20:20
Политика

Хаджимба обсудил ситуацию в Абхазии с Нургалиевым

Состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.
Взгляд.ру вчера в 16:42
Общество

Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах в Австралии

Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года, наиболее сильно пострадал штат Новый Южный Уэльс на восточном побережье континента.
Интерфакс 09 января в 09:08
Культура

После 28 лет в эфире закрыли телешоу «Сам себе режиссер»

Piter.tv вчера в 09:12
Происшествия

Актриса Бочкарева признала вину в деле о хранении кокаина

DP.RU вчера в 05:53
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 17:34
Спорт

Лыжники устроили завал во время мужского спринта в Дрездене

Во время мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене случился завал.
Нева Спорт 11:12
Футбол

«Спорт-Экспресс»: Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»

Бомбардир.ру 09 января в 11:41
Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
РИА Новости 19:01
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
Уфимские Заметки 09 января в 06:39
Происшествия

Восемь человек погибли в США из-за торнадо

На юге США зафиксировано по меньшей мере восемь случаев смертей из-за торнадо, сообщает 11 января Би-би-си.
Известия 18:20
Общество

Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей

Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Московский Комсомолец 09 января в 08:29
Политика

Путин рассказал об опасности серьезных конфликтов на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что на Ближнем Востоке не произойдет крупномасштабных военных конфликтов.
Известия 10:49
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru 16:43
Политика

Поклонская рассказала о проблемах крымчан с получением паспорта РФ

OAnews 09:51
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру вчера в 15:00
Футбол

«Вальядолид» вышел в 1/16 финала Кубка Испании, Лунин отразил два пенальти

«Марбелья» на своем поле принимала «Вальядолид» в матче 1/32 финала Кубка Испании. Гости победили во встрече в серии пенальти.
Матч ТВ 18:34
Игры

В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Игромания.ру вчера в 15:11
Кино

Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»

РИА Новости вчера в 00:00
Кино

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует Булгакова

Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует Булгакова Знаменитый австралийский режиссер намерен снять фильм по роману русского классика.
Экспресс газета 09 января в 13:14
Общество

Умер султан Омана, правивший полвека

Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.
Интерфакс 01:46
Здоровье

Врач из Уфы назвала 15 опасных БАДов

UfacityNews.ru вчера в 21:36
Технологии

Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС на базе Linux

Разработчики графического окружения KDE для Linux, решили воспользоваться моментом и предложить пользователям свою ОС на базе Linux.
Astera 07:18
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv вчера в 08:09
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США

Уоллес напомнил, что за последний год Штаты вывели войска из Сирии, а Дональд Трамп в заявлении по Ирану призвал НАТО прийти на смену США и взять на себя роль Большого Брата на Ближнем Востоке.
РЕН ТВ 21:26
Игры

Опубликована запись игрового процесса дополнения «Последняя осень» к Frostpunk

«Последняя осень» — приквел к событиям основной кампании Frostpunk.
Игромания.ру 14:29
Гаджеты

Huawei опубликовала собственный дистрибутив Linux

Новая ОС Huawei Компания Huawei выпустила новую операционную систему на базе ядра Linux – дистрибутив openEuler, который, как ожидается, будет развиваться при участии сообщества.
CNews 09 января в 06:28
Экономика

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
РИА Новости 13:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное