Говорит МоскваВсемирный банк ожидает сохранения рекордно высоких цен на сырьевые товарыЦены на сырьевые товары будут находиться на исторически высоких уровнях до 2024 года из-за ситуации вокруг Украины, следует из доклада Всемирного банка (ВБ).РИА НовостиРост цен на энергоносители, как отмечается в докладе, за последние два года стал сильнейшим со времен нефтяного кризиса 1973 года.РИА НовостиВБ полагает, что цены на энергоносители вырастут более чем на 50% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 и 2024 годах.РИА НовостиВ частности цены на пшеницу могут вырасти в этом году на 40%, достигнув рекордно высокого уровня.Finam.RuЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииНовые ИзвестияГазета.RuПодробнее о событииВсемирный банк предсказал рекордно высокие цены на сырьевые товарыНовые Известия11:58Всемирный банк спрогнозировал высокие цены на сырье вплоть до 2024 годаРБК Инвестиции12:25Всемирный банк заявил о сохранении рекордно высоких цен на сырьеОбщественная служба новостей12:10Всемирный банк предсказал рекордные цены на сырьё до 2024 годаСекрет фирмы13:06Всемирный банк спрогнозировал сохранение рекордно высоких цен на сырьеГазета.Ru11:55Всемирный банк ожидает сохранения рекордно высоких цен на сырьевые товарыГоворит Москва11:46Всемирный банк: стоимость сырья будет исторически высокой из-за ситуации вокруг Украины до 2024 годаПРАЙМ10:49Показать ещёОценить82Поделиться