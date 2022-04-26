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Всемирный банк ожидает сохранения рекордно высоких цен на сырьевые товары

Цены на сырьевые товары будут находиться на исторически высоких уровнях до 2024 года из-за ситуации вокруг Украины, следует из доклада Всемирного банка (ВБ).
РИА Новости
Рост цен на энергоносители, как отмечается в докладе, за последние два года стал сильнейшим со времен нефтяного кризиса 1973 года.
РИА Новости
ВБ полагает, что цены на энергоносители вырастут более чем на 50% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 и 2024 годах.
РИА Новости
В частности цены на пшеницу могут вырасти в этом году на 40%, достигнув рекордно высокого уровня.
Finam.Ru

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