Экономика

Газета.RuГазета.RuВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 0,1% в 2020 году

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ТАССвчера в 16:22

Всемирный банк спрогнозировал 2,5-процентный рост мировой экономики в 2020 году

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Газета.Ruвчера в 18:38

ВБ прогнозирует рост ВВП РФ на уровне 1,8% к 2021 году

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Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

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Статведомство Сербии: рост ВВП страны в 2019 году оценивается в 4%

Финмаркетвчера в 10:39
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
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