Экономика
Газета.RuВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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Всемирный банк спрогнозировал 2,5-процентный рост мировой экономики в 2020 году
Известиявчера в 19:02
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