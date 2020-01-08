Экономика
Российская газетаВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся незначительно - до 2,5 процента. При этом в 2019 году этот показатель был на уровне 2,4 процента. Об этом говорится в опубликованном январском докладе Всемирного банка (ВБ).
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Всемирный банк спрогнозировал 2,5-процентный рост мировой экономики в 2020 году
Известиявчера в 19:02
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:37, Ашберн
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом
Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
Ошибка при заваривании чая превращает напиток в яд
Армия и оружие
WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иран специально выверял ракетный удар по американским базам в Ираке, чтобы избежать серьезного ущерба, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США.
Политика
Китай и США могут в январе заключить первую часть торгового соглашения
«По приглашению правительства США член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, глава делегации Китая на торговых переговорах с США Лю Хэ с 13 по 15 января посетит Вашингтон и подпишет первую фазу торгового соглашения с США», — сказал Гао Фэн.
Здоровье
67 человек из числа заболевших корью в Якутии выздоровели
На 9 января 2020 года в республике число заболевших корью достигло 70 человек, из них 69 — в Якутске.
Культура
Шнуров высмеял новые фильмы Бондарчука и Кравчука
Авто
Нынешние моторные масла могут ломать двигатель авто
Современные моторные масла малой вязкости (стандартов 0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Хоккей
Овечкин силовым приемом спровоцировал драку в матче НХЛ
Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал виновником драки в матче регулярного чемпионата с "Филадельфией Флайерз".
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану
Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана.
Кино
Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Футбол
«Шальке» предложил «Ростову» 15 млн евро за Шомуродова
Как сообщает GoSport.uz, гельзенкирхенцы уже сделали предложение ростовчанам. «Шальке» оценивает форварда сборной Узбекистана в 15 млн евро.
Происшествия
В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Общество
Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров
Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.
Финансы
18 экономистов и политологов дали прогноз, каким будет 2020 год
18 российских экономистов и политологов дали прогноз развития ситуации в России в 2020 году.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Кино
Netflix представил хронологический таймлайн первого сезона «Ведьмака»
Армия и оружие
Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Армия и оружие
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Правительственный квартал Багдада подвергся ракетному обстрелу.
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда
Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.