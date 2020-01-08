Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся незначительно - до 2,5 процента. При этом в 2019 году этот показатель был на уровне 2,4 процента. Об этом говорится в опубликованном январском докладе Всемирного банка (ВБ).
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Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

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Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

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Всемирный банк спрогнозировал 2,5-процентный рост мировой экономики в 2020 году

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Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

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Статведомство Сербии: рост ВВП страны в 2019 году оценивается в 4%

Финмаркетвчера в 10:39
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По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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Китай и США могут в январе заключить первую часть торгового соглашения

«По приглашению правительства США член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, глава делегации Китая на торговых переговорах с США Лю Хэ с 13 по 15 января посетит Вашингтон и подпишет первую фазу торгового соглашения с США», — сказал Гао Фэн.
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Шнуров высмеял новые фильмы Бондарчука и Кравчука

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Нынешние моторные масла могут ломать двигатель авто

Современные моторные масла малой вязкости (стандартов 0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
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Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
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Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
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Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

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Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
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Как сообщает GoSport.uz, гельзенкирхенцы уже сделали предложение ростовчанам. «Шальке» оценивает форварда сборной Узбекистана в 15 млн евро.
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Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.
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Названа причина вспышки пневмонии в Китае

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