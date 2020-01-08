Экономика

Lenta.ruLenta.ruВсемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики

Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся на 0,1 процента в сравнении с прошлым годом и составят 2,5 процента. Такие данные следуют из доклада Всемирного банка, опубликованного на сайте организации.
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