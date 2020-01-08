Экономика

Газета.RuГазета.RuВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

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ВБ снизил прогноз средней цены на нефть в 2020-21 гг. до $59 за баррель

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BFM.ru16:40

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

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Всемирный банк предсказывает падение цены на нефть в 2020 и 2021 году

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
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Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

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Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию

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