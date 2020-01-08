Экономика
Газета.RuВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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Политика
Беларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима
Беларусь и Евросоюз пришли к соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Политика
США готовы предложить Украине помощь в связи с крушением самолета в Иране - Помпео
США готовы предложить Украине свою помощь в связи с катастрофой украинского самолета в Иране, говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
Гаджеты
Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex
Речь идет об умных часах Amazfit T-Rex, защищенных по стандарту IP68.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Политика
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Накануне вечером Трамп выступил с обращением к нации после иранского удара по американским военным базам в Ираке, в ходе которого он исключил возможность решения разногласий военным путем.
Футбол
ЦСКА сделал предложение по нападающему «Удинезе»
Московский ЦСКА может усилить состав игроком «Удинезе» Фелипе Визеу.
Армия и оружие
Стал известен точный ущерб от ракетного удара Ирана
В Пентагоне рассказали об ущербе, нанесенном американским военным базам в Ираке в результате иранского ракетного удара.
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Армия и оружие
Иран объявил о завершении мести за Сулеймани
Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что его страна закончила мстить за убийство генерала Касема Сулеймани и не предпримет новых военных акций при отсутствии агрессии со стороны США, сообщает 9 января ТАСС.
Политика
Трамп провёл телефонные переговоры с Нетаньяху
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на фоне кризиса с Ираном провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых стороны обсудили важные региональные вопросы.
Здоровье
О каких недугах может говорить вздутие живота, поведали медики
Медики сообщили, о каких недугах может говорить вздутие живота.
Общество
В Приморье поймали залезшего в курятник раненого лесного кота
Краснокнижного дальневосточного лесного кота поймали в городе Дальнегорске Приморского края, сообщает Центр реабилитации диких животных "Тигр" на своей странице в Instagram.
Космос
Астрономы нашли странную гигантскую звезду Бетельгейзе
Астрономы нашли необычную гигантскую звезду Бетельгейзе, расположенную в созвездии Орион.
Хоккей
Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Политика
Эрдоган отправил турецких военных в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Экономика
11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко рассекретили пол будущего ребенка
Модель Анастасия Костенко находится на солидном месяце беременности.
Кино
В сериале «Сваты» появится новый юный персонаж
Новый детский персонаж появится в очередном сезоне украинско-российского сериала "Сваты", сообщает 53news.
Политика
Российские военные охраняли Путина во время поездки в Сирию
Российские военные охраняли президента Владимира Путина и обеспечивали безопасность его визита в Сирию, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс».
Общество
Китайская рыба и креветки исчезнут с прилавков магазинов Оренбуржья
С 9 января с оренбургских прилавков магазинов исчезнут некоторые виды рыбы и креветок. Такое решение было принято Россельхознадзором.
Экономика
Отключения интернета обошлись мировой экономике в 8 млрд долларов
Мировая экономика потеряла 8,05 миллиарда долларов в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран.
Происшествия
В Приморье опубликовали видео скандального инцидента в стоматологии
Ранее администрация Уссурийского городского округа в инстаграм-паблике mark2_che прокомментировала видео с записью инцидента в одном из медицинских учреждений города.