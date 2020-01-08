Экономика
Газета.RuВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Авто
Появились первые фото внедорожника Aurus Komendant
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Общество
Игорь Кобзев пообещал лично проконтролировать, как чистят русла рек в Слюдянском районе
Слюдянский район, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - Темпы работ по расчистке русел рек от мусора, который мешает естественному течению и создает угрозу ЧС в период сезонного паводка, необходимо ускорить.
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки подвергшейся ракетному удару базы США
Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, на которых, по предварительным данным, можно увидеть ущерб от иранских ракетных ударов по американской базе в Ираке.
Политика
В Госдуме заявили о риске мирового конфликта из-за США
Действия США привели к росту напряженности на Ближнем Востоке, которая может вылиться в мировой конфликт.
Политика
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Накануне вечером Трамп выступил с обращением к нации после иранского удара по американским военным базам в Ираке, в ходе которого он исключил возможность решения разногласий военным путем.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Кино
В Сети появились первые фото Паттинсона в образе Бэтмена
Один из пользователей соцсети Twitter опубликовал фото со съёмок фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Здоровье
В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства
Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией
Экономика
«Роснефть» теряет запасы терпения
Компания просит ускорить выдачу льгот в рамках инвентаризации месторождений Как стало известно "Ъ", "Роснефть" может стать единственной компанией, претендующей на новые налоговые льготы в рамках процесса инвентаризации запасов нефтяных месторождений.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Авто
В Сети появился концепт Lada Vesta Premium
Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Гаджеты
У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции
Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Армия и оружие
Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Глава Соединенных Штатов начал свое обращение со слов о том, что Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие до тех пор, пока именно Трамп является президентом США.
Армия и оружие
Пенс заявил о предписании Ираном союзным группировкам не атаковать США
Иран предписал поддерживаемым им группировкам воздержаться от действий против американских сил, заявил вице-президент США Майк Пенс.
Технологии
«Яндекс» может запустить виртуального сотового оператора
«Яндекс» изучает возможность запуска виртуального оператора связи (MVNO). Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали источники на рынке.
Гаджеты
CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0
Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Армия и оружие
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Правительственный квартал Багдада подвергся ракетному обстрелу.
Кино
Рецензия на фильм Роберта Эггерса «Маяк»: Двое на острове, не считая большого фаллического символа
В ролях: Уиллем Дефо, Роберт Паттинсон, Валерия Караман.В 2015 году Роберт Эггерс буквально ворвался в кинематограф со своим дебютным полнометражным фильмом "Ведьма".
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.