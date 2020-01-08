Экономика

Газета.RuГазета.RuВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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Всемирный банк прогнозирует рост ВВП РФ в 2020 году в 1,6%

Московский Комсомолец20:59

ВБ прогнозирует рост ВВП РФ на уровне 1,8% к 2021 году

Коммерсантъ17:11

Всемирный банк спрогнозировал 2,5-процентный рост мировой экономики в 2020 году

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РБК19:41

ВБ снизил прогноз средней цены на нефть в 2020-21 гг. до $59 за баррель

Эхо Москвы18:07

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году

BFM.ru16:40

Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

ТАСС16:22
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Причиной вспышки пневмонии в КНР стал новый вид коронавируса

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу специалистов, которые проводили лабораторные исследования вируса.
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СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
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Фильм Бондарчука «Вторжение» обогнал по сборам в РФ «Звездные войны»

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Газета.Ru 20:57
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В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, Москва и Китай заблокировали заявление СБ ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани.
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Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
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ПСЖ разгромил «Сент-Этьен» в четвертьфинале Кубка французской Лиги

В матче 1/4 финала Кубка Лиги парижский ПСЖ одержал крупную победу над «Сент-Этьеном».
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Два человека пострадали во время катания на горнолыжном склоне возле Читы

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Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
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Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
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Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

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В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

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В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - сообщили в ведомстве.
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Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
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Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Китай провёл первый космический запуск 2020 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году CASC планирует провести более 40 запусков ракет в рамках реализации национальных космических программ.
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Драйвер NVIDIA GeForce 441.87 позволяет ограничивать FPS

Компания NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce 441.87 для ОС Windows.
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Астрономы нашли странную гигантскую звезду Бетельгейзе

Астрономы нашли необычную гигантскую звезду Бетельгейзе, расположенную в созвездии Орион.
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Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»

Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
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Джастин Бибер сообщил о своей болезни

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Экс-вратарь СКА Игорь Шестеркин сегодня дебютирует за «Рейнджерс»

Бывший вратарь СКА сегодня, 7 января, дебютирует в лучшей лиге мира. В команде он будет выступать под первым номером.
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Анастасию Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за больших долгов

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