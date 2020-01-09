Экономика

Газета.RuГазета.RuВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

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Всемирный банк спрогнозировал 2,5-процентный рост мировой экономики в 2020 году

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Финмаркетвчера в 10:39
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
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Серебро «Тур де Ски» досталось югорскому лыжнику

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Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

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Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
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К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
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«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

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Lenta.ru 01:36
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Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Дональд Трамп заявил, что ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке не нанесли серьезного урона.
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В сети появилось видео дозаправки истребителя в небе над Челябинском

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В Крыму намерены наладить международное железнодорожное сообщение

В Крыму планируют наладить международное железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив с рядом стран, передаёт РИА Новости.
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Twitter позволит ограничить число ответов на твит

В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.
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Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

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В здании Центробанка в Москве прогремел взрыв. Как передает РЕН, взорвался газовый баллон.
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Заявление Трампа по Ирану разрядило ситуацию, считает Хайко Маас

Заявление президента США Дональда Трампа по Ирану привело к значительной разрядке в ситуации, диалог по СВПД необходим, заявил в четверг в прямом эфире телеканала ZDF глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
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