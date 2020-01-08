с чего всё началось

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Гаджеты Стабильная Android 10 пришла на Honor 20i, Honor 10 Lite и ещё четыре модели Huawei По данным источника, уже не тестовая, а стабильная EMUI 10 доступна для смартфонов Huawei Enjoy 10 Plus (Y9 Prime 2019), Huawei Maimang 8, Huawei Maimang 7 (он же Mate 20 Lite), Huawei Maimang 8 (он же Huawei P Smart+ 2019), Huawei Nova 4e, Honor 20i, Honor 10 Youth Edition (он же Honor 10 Lite).

Общество Суд продлил домашний арест основателя Baring Vostok Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви до 13 февраля 2020 года, сообщили RNS в пресс-службе Басманного суда.

Общество Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.

Космос Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Политика Посол Израиля отказался считать Польшу антисемитской страной Посол Израиля в Варшаве Александр Бен Цви отказался считать Польшу антисемитской страной. Слова дипломата приводит газета Rzeczpospolita.

Общество В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году В 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней на выходные россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.