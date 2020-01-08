Экономика
Газета.RuВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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Политика
Основные версии крушения Боинга назвали на Украине
Политика
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
Энергетика
Белоруссия нашла нефть на январь
Половину потребностей страны обеспечат компании Михаила Гуцериева Нефтяные компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые сейчас являются единственными поставщиками нефти в Белоруссию, хотят втрое увеличить объем поставки в январе — до 650 тыс. тонн.
Происшествия
СМИ узнали имя солдата, который издевался над Шамсутдиновым
Автоспорт
Стали известны результаты повторной допинг-пробы Андреа Янноне
После положительного результата на запрещенные препараты гонщик MotoGP попросил вскрыть так называемую допинг-пробу «B». Результаты процедуры подтвердили, что Янноне употреблял анаболическое средство дростанолон, запрещенное к использованию в любых соревнованиях или мероприятиях, связанных с мотогонками.
Политика
Протестующие захватили администрацию президента Абхазии
Митингующие в Абхазии захватили здание президента республики, передает Sputnik. Митинг у здания администрации начался 9 января.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
Политика
Росавиация рекомендует усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендует перевозчикам усилить меры безопасности при осуществлении полетов в ближневосточный регион, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальную телеграмму агентства.
Биатлон
Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций
Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".
Происшествия
В ЦБ РФ опровергли сообщение о взрыве газового баллона в офисе
Информация о взрыве газового баллона при проведении ремонтных работ в офисе Центрального банка РФ на Неглинной улице в центре Москвы не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.
Происшествия
В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
Общество
Ошибка при заваривании чая превращает его в яд
Употребление чая, по словам специалистов, является очень давней гастрономической традицией, однако многие люди не имеют понятия о том, как пить этот напиток неправильно.
Футбол
«Фейеноорд» хочет арендовать Кокорина
Общество
В Австралии в результате пожаров погибли более 1 млрд животных
В Австралии в результате масштабных лесных пожаров погибли более 1 млрд животных. Об этом сообщается на сайте Университета Сиднея.
Здоровье
Россельхознадзор предложил ограничить долю антибиотиков для животных
Россельхознадзор подготовил поправки в закон «О ветеринарии», определяющие объёмы использования антибиотиков в животноводстве и птицеводстве.
Армия и оружие
Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, которого ликвидировали США, планировал взрыв одного из американских посольств.
Хоккей
Илья Воробьев: Был серьезный разговор, играть нужно весь матч
Политика
Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
В парламенте осудили высказывания, в которых российские власти "пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".
Футбол
РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства
Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом.
Космос
На Венере еще могут существовать активные вулканы
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Экономика
Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах
Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Политика
Зеленский обсудил с президентом Ирана крушение Boeing
Президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Хасан Роухани обсудили по телефону крушение около Тегерана самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сообщила пресс-служба украинского лидера.