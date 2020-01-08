Экономика
Газета.RuВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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Политика
Ирак возобновил переговоры о покупке российских С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммада Риду.
Происшествия
Западные разведслужбы назвали причину авиакатастрофы в Иране
По информации агентства Reuters, которое ссылается на спецслужбы Канады, предварительной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 в иранской столице стала техническая неисправность.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте
Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Армия и оружие
Опубликованы фотографии результатов удара по базе США в Ираке
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
Экономика
В России подорожала аренда жилья
За 2019 год ставки аренды жилья в 70 крупнейших городах России выросли в среднем на 5-7 процентов, свидетельствует исследование, проведенное федеральным порталом «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Политика
Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране
Силовые структуры Абхазии страны перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана во втором матче четвертьфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.
Авто
В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году
В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Общество
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Кино
Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания»
В десятку попали «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях, спин-офф «Ходячих мертвецов», кинокомиксы и экранизации романов Стивена Кинга.
Космос
Астрофотограф Эндрю Маккарти выложил самый подробный снимок Луны
Астрофотограф отмечает, что даже цвета на снимке — настоящие, без дополнительной цветокоррекции.
Транспорт
В России начнут штрафовать за неоплаченный проезд по платной дороге
В России установлен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом информирует "Коммерсантъ".
Происшествия
На Украине чиновницу ранили из арбалета
Футбол
Джеррард жалеет, что покинул «Ливерпуль»
Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал свой уход из клуба в 2015 году.
Общество
В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.
Авто
Red Bull Racing определилась с датой презентации машины RB16
Технологии