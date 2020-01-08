Экономика

Газета.RuГазета.RuВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 0,1% в 2020 году

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Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

RT на русскомвчера в 22:26

Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

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ВБ ухудшил прогноз роста российского ВВП на 2020 г

Эхо Москвывчера в 17:06

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Газета.Ruвчера в 18:38
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Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммада Риду.
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Западные разведслужбы назвали причину авиакатастрофы в Иране

По информации агентства Reuters, которое ссылается на спецслужбы Канады, предварительной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 в иранской столице стала техническая неисправность.
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Вести.Ru 09:50
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Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

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Опубликованы фотографии результатов удара по базе США в Ираке

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Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 08:54
Финансы

Курс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
RT на русском вчера в 12:58
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Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей

За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
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Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране

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Труппе «Современника» представлен новый худрук Рыжаков

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Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране

Силовые структуры Абхазии страны перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана во втором матче четвертьфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.
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В Apple признали, что просматривают фотографии пользователей iCloud

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Названы самые редкие имена новорожденных в России

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На Украине чиновницу ранили из арбалета

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