Экономика

Газета.RuГазета.RuВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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с чего всё началось
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Об этом говорится
 в докладе банка.
Ведомости08 января в 18:32

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Прогнозная гуща

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Всемирный банк спрогнозировал темпы роста мировой экономики на 2020 год

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RT на русском08 января в 22:26

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Коммерсантъ09 января в 14:09

Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

ТАСС08 января в 16:22
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