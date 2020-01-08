с чего всё началось

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Политика Россия и Германия выступили за реализацию СВПД, заявил Путин Россия и ФРГ решительно выступают за реализацию СВПД, механизм расчетов с Ираном должен наконец заработать, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Политика Зеленский обратился к украинцам из-за трагедии с самолетом в Иране Президент Украины Владимир Зеленский 11 января выступил с обращением к гражданам и пообещал провести детальное расследование катастрофы Boeing 737 в небе над Ираном, а также выплатить компенсации семьям погибших.

Политика В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».

Экономика Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы «Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Общество Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».

Общество Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Происшествия Генпрокуратура Украины переквалифицировала дело о сбитом Boeing Генпрокуратура Украины переквалифицировала статью уголовного дела об авиакатастрофе украинского лайнера в Иране на умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолёта, сообщили в пресс-службе ГПУ.

Политика Путин назвал сроки реализации «Северного потока-2» Владимир Путин отметил ответственную позицию Германии по "Северному потоку-2", а Ангела Меркель заявила о поддержке проекта со стороны ФРГ и призвала довести его до конца.

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".