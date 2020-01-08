Экономика
Газета.RuВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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с чего всё началось
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Об этом говорится в докладе банка.Ведомости08 января в 18:32
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