Экономика

Газета.RuГазета.RuВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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с чего всё началось
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Об этом говорится
 в докладе банка.
Ведомости08 января в 18:32

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Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 0,1% в 2020 году

РБК09 января в 00:18

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики

Коммерсантъ09 января в 14:09

Всемирный банк предсказал России в 2020–2022 годах прозябание

News.ru09 января в 10:34

Прогнозная гуща

Известия10 января в 00:00

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

RT на русском08 января в 22:26

Всемирный банк спрогнозировал темпы роста мировой экономики на 2020 год

Ведомости08 января в 18:32

Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

ТАСС08 января в 16:22
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Происшествия

Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК вчера в 10:26
Общество

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Экономика

Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
Lenta.ru 00:16
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
Происшествия

В Рязанской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 00:14
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM 09 января в 21:22
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
Уфимские Заметки 09 января в 06:39
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

ТАСС 00:22
Кино

В Сети появилось видео с места съемок «Сватов-7»

В Сети появились кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты».
Donday.ru 10 января в 01:22
Кино

Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Культуромания 09 января в 12:46
Политика

Иран заявил, что украинский лайнер был сбит по ошибке

Ранее американская разведка сообщала, что лайнер был сбит ПВО Ирана по ошибке.
Военное дело вчера в 01:10
Хоккей

«Монреаль» обыграл «Оттаву» с голом Ковальчука в овертайме

Основное время матча закончилось с ничейным результатом 1:1. На гол форварда «Монреаля» Ника Судзуки (9-я минута в большинстве) хозяева ответили шайбой нападающего Дрейка Батерсона (55-я).
REGNUM 00:16
Политика

Токаев назвал признание Ираном вины за сбитый самолёт важным решением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что признание Ираном вины за сбитый украинский самолёт является важным решением.
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Политика

КСИР взял ответственность за сбитый украинский самолет

Вечерний курьер вчера в 10:53
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино

Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.
Sport24.ru вчера в 14:23
Гаджеты

Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу

Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
iXBT.com вчера в 10:47
Технологии

Марк Цукерберг сделал прогноз на ближайшие десять лет

Основатель корпорации Facebook Марк Цукерберг сделал прогноз о развитии технологий на ближайшие десять лет.
ИнфоСМИ вчера в 13:53
Футбол

СМИ: «Урал» заинтересован в футболисте сборной Армении

Сообщается, что в услугах 24-летнего игрока сборной Армении также заинтересован казахстанский «Кайрат».
Матч ТВ вчера в 15:59
Кино

Фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

РИА Новости вчера в 17:16
Общество

Что запрещено делать 12 января, в день Анисьи

Люди верили, что если в день Анисьи, в канун старого Нового года, есть свинину, то следующий год обязательно будет удачным в финансовом плане.
Волгоградская правда вчера в 22:57
Происшествия

За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США

В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Вести.Ru вчера в 21:29
Политика

Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Известия вчера в 16:46
Спорт

МОК намеревается пересмотреть дела оправданных спортсменов из России

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен инициировать пересмотр дел российских спортсменов, которые были оправданы ранее Спортивным арбитражным судом.
Южный Федеральный вчера в 21:46
Армия и оружие

Саудовских курсантов вышлют из США из-за стрельбы во Флориде — CNN

Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, проходящих обучение на военных базах США, будут высланы с территории Соединенных Штатов после инцидента со стрельбой на базе ВМС «Пенсакола», передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM вчера в 21:27
Космос

NASA заявило об обнаружении первой идентичной Земле планеты

Астрономы NASA заявили о том, что обнаружили первую планету, которая по своим параметрам почти идентична Земле, а также находится в "обитаемой зоне" возле своей звезды, что создает условия для наличия воды в жидком виде и развития микроорганизмов.
Российская газета 10 января в 06:20
Единоборства

Макгрегор заработает $5 млн за бой с Серроне

Газета.Ru вчера в 14:14
Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
РИА Новости вчера в 19:01
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