Экономика
Российская газетаВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся незначительно - до 2,5 процента. При этом в 2019 году этот показатель был на уровне 2,4 процента. Об этом говорится в опубликованном январском докладе Всемирного банка (ВБ).
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Всемирный банк спрогнозировал 2,5-процентный рост мировой экономики в 2020 году
Известиявчера в 19:02
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