Экономика

RT на русскомRT на русскомВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Как сообщает РИА Новости, такие данные представлены ввиду восстановления торговли и инвестиций после ощутимого ослабления в 2019 году.
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Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

ТАСС16:22

Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 0,1% в 2020 году

РБК19:41

Всемирный банк спрогнозировал 2,5-процентный рост мировой экономики в 2020 году

Известия19:02

ВБ прогнозирует рост ВВП РФ на уровне 1,8% к 2021 году

Коммерсантъ17:11

ВБ снизил прогноз средней цены на нефть в 2020-21 гг. до $59 за баррель

Эхо Москвы18:07

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году

BFM.ru16:40

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП РФ в 2020 году в 1,6%

Московский Комсомолец20:59
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Армия и оружие

В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

Известия 06 января в 20:57
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Армия и оружие

Пенс заявил, что Иран просит союзное ему ополчение не атаковать США

Вице-президент США Майк Пенс утверждает, что Иран просит союзное ему ополчение не атаковать США.
РИА Новости 19:09
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
РБК 13:47
Политика

Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Коммерсантъ 21:26
Культура

«Оскар» вновь пройдет без ведущего

Коммерсантъ 18:59
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова оголилась на отдыхе во Франции

Анфиса Чехова оголилась на отдыхе во Франции 42-летняя красотка проводит новогодние каникулы на французском горнолыжном курорте Шамони-Монблан.
Экспресс газета 10:58
Общество

РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине

Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.
РИА Новости 23:12
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 04:32
Общество

Компания МАУ считает маловероятной ошибку пилота при крушении в Иране

РИА Новости 03:55
Наука

Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении

В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
Piter.tv вчера в 07:14
Армия и оружие

Американский генерал заявил о намерении Ирана убить военных США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Иран атаковал американские базы с целью уничтожить работающий там персонал.
Российская газета 18:30
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

РИА Новости 15:52
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»

Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
ТК Звезда 17:17
Космос

Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян

Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Росбалт вчера в 10:40
Армия и оружие

Трамп сделал заявление по Ирану

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в связи с обострением отношений с Ираном после убийства генерала КСИР Сулеймани и ответных атак Ирана на американские военные базы в Ираке.
BFM.ru 11:46
Общество

Российских школьников научат безопасному поведению в Сети

В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.
Известия 16:46
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 16:33
Армия и оружие

В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке

RT на русском 20:58
Происшествия

Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина

РИА Новости 22:55
Политика

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ 08:17
Теннис

Сборная России сыграет с аргентинцами в четвертьфинале ATP Cup

Сборная России проведёт матчи против команды Аргентины в четвертьфинале командного турнира ATP Cup.
МК-Спорт 09:02
Финансы

Курс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
RT на русском 12:58
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru 17:32
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Армия и оружие

Опубликованы последствия разрушительных ударов Ирана по американским военным в Ираке

Следует уточнить, что Ирана атаковал две американских военных базы в Ираке, в частности, помимо базы аль-Асад, удар был также нанесён и по авиабазе Балад, расположенной в 70 километрах от иракской столицы, однако, на текущий момент каких-либо свидетельств о нанесённом ущербе нет.
Avia.pro 11:24
Космос

Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету

Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
РЕН ТВ 21:22
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 18:06
Экономика

Названы рынки, которые ждет повышение цен в 2020 году

Рынки новостроек, автомобилей, импортных товаров, мобильной и интернет-связи значительно повысят свои цены в наступившем году.
Телеканал 360° вчера в 09:58
Политика

Депутат Госдумы заявил о риске мирового конфликта из-за США и Ирана

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал конфликт США и Ирана.
VSE42.RU 22:58
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