Экономика
RT на русскомВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Как сообщает РИА Новости, такие данные представлены ввиду восстановления торговли и инвестиций после ощутимого ослабления в 2019 году.
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Армия и оружие
В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Армия и оружие
Пенс заявил, что Иран просит союзное ему ополчение не атаковать США
Вице-президент США Майк Пенс утверждает, что Иран просит союзное ему ополчение не атаковать США.
Армия и оружие
СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
Политика
Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Культура
«Оскар» вновь пройдет без ведущего
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова оголилась на отдыхе во Франции
Анфиса Чехова оголилась на отдыхе во Франции 42-летняя красотка проводит новогодние каникулы на французском горнолыжном курорте Шамони-Монблан.
Общество
РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине
Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.
Наука
Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении
В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
Армия и оружие
Американский генерал заявил о намерении Ирана убить военных США
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Иран атаковал американские базы с целью уничтожить работающий там персонал.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
Космос
Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян
Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Армия и оружие
Трамп сделал заявление по Ирану
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в связи с обострением отношений с Ираном после убийства генерала КСИР Сулеймани и ответных атак Ирана на американские военные базы в Ираке.
Общество
Российских школьников научат безопасному поведению в Сети
В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке
Политика
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Теннис
Сборная России сыграет с аргентинцами в четвертьфинале ATP Cup
Сборная России проведёт матчи против команды Аргентины в четвертьфинале командного турнира ATP Cup.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Армия и оружие
Опубликованы последствия разрушительных ударов Ирана по американским военным в Ираке
Следует уточнить, что Ирана атаковал две американских военных базы в Ираке, в частности, помимо базы аль-Асад, удар был также нанесён и по авиабазе Балад, расположенной в 70 километрах от иракской столицы, однако, на текущий момент каких-либо свидетельств о нанесённом ущербе нет.
Космос
Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету
Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Экономика
Названы рынки, которые ждет повышение цен в 2020 году
Рынки новостроек, автомобилей, импортных товаров, мобильной и интернет-связи значительно повысят свои цены в наступившем году.
Политика
Депутат Госдумы заявил о риске мирового конфликта из-за США и Ирана
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал конфликт США и Ирана.