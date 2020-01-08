Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%. Как сообщает РИА Новости, такие данные представлены ввиду восстановления торговли и инвестиций после ощутимого ослабления в 2019 году.

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Армия и оружие Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.

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