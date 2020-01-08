Экономика

RT на русскомRT на русскомВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%. Как сообщает РИА Новости, такие данные представлены ввиду восстановления торговли и инвестиций после ощутимого ослабления в 2019 году.
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По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ вчера в 08:17
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