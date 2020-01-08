Экономика
RT на русскомВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%. Как сообщает РИА Новости, такие данные представлены ввиду восстановления торговли и инвестиций после ощутимого ослабления в 2019 году.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Футбол
«Реал» одолел «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова обнажилась на фоне заснеженных гор
Контраст действительно получился впечатляющим: полуобнаженная российская красавица и заснеженные склоны французских гор.
Авто
Появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Ожидается, что Aurus Komendant будет представлен на автосалоне в Москве в следующем году.
Авто
Составили топ-5 самых надежных японских кроссоверов с вариатором
На третьей строчке - Nissan X-Trail с бесступенчатой КПП Jatco JF011E, работающей в связке с бензиновыми двигателями на 2,0 и 2,5 литра.
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Общество
Торговая сеть «Лента» получит кипрскую регистрацию
Представители администрации компании полагают, что не все торговые точки сети являются убыточными.
Технологии
В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит
Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.
Технологии
Компания Sony показала логотип Sony PlayStation 5
Что касается логотипа PlayStation 5, то в нем ничего нового нет, да и к тому же он выполнен в стиле предыдущих логотипов серии.
Общество
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Культура
Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего
Политика
На Украине объявили день траура в связи с авиакатастрофой в Иране
Четверг, 9 января, станет днем траура на Украине, следует из сообщения на сайте президента страны Владимира Зеленского.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Происшествия
В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии
«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке
«Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — сказал Осипов.
Политика
Путин и Эрдоган высказались за целостность и единство Ливии
Стоит добавить, что президенты РФ и Турции подтвердили приверженность территориальной целостности и единству Ливии.
Армия и оружие
WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
Общество
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Армия и оружие
Пушков назвал здравым решение Трампа отказаться от войны с Ираном
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что война с Ираном «могла бы похоронить» президента США Дональда Трампа.
Политика
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.