Экономика

RT на русскомRT на русскомВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%. Как сообщает РИА Новости, такие данные представлены ввиду восстановления торговли и инвестиций после ощутимого ослабления в 2019 году.
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с чего всё началось
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Об этом говорится
 в докладе банка.
Ведомости08 января в 18:32

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Прогнозная гуща

Известиявчера в 00:00

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики

Коммерсантъ09 января в 14:09

Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

ТАСС08 января в 16:22

Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 0,1% в 2020 году

РБК09 января в 00:18

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

RT на русском08 января в 22:26

Всемирный банк спрогнозировал темпы роста мировой экономики на 2020 год

Ведомости08 января в 18:32

Всемирный банк предсказал России в 2020–2022 годах прозябание

News.ru09 января в 10:34
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Происшествия

Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Газета.Ru 08:00
Политика

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Ливии

Обе страны нацелены на продвижение политического урегулирования ливийского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
Life.ru 15:52
Политика

Роухани попросил прощения у Украины

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за крушение самолета Boeing в Тегеране и пообещал привлечь к ответственности всех виновных, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам телефонного разговора глав государств.
РИА Новости 14:11
Происшествия

Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК 10:26
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru 16:43
Происшествия

Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
Lenta.ru 15:04
Политика

Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
РИА Новости 13:54
Происшествия

Хлопок газа произошел на заводе под Белгородом

Не менее пяти человек пострадали при хлопке газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, сообщили 11 января в экстренных службах.
Известия 15:07
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
Кино

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует Булгакова

Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует Булгакова Знаменитый австралийский режиссер намерен снять фильм по роману русского классика.
Экспресс газета 09 января в 13:14
Общество

В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly

Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
РБК 12:45
Общество

Британского посла задержали за организацию протестов в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в протестах в Тегеране 11 января 2020 года.
Газета.Ru 16:30
Шоу-бизнес

«Когда лень бриться»: Вера Брежнева «отрастила» усы в отпуске

Lisa.ru вчера в 08:40
Автоспорт

Экипаж Николаева продолжит участие в «Дакаре» вне общего зачета

Матч ТВ 15:56
Футбол

Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу

Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
РБК 11:17
Происшествия

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

РИА Новости вчера в 08:10
Общество

Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ

Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 12:19
Кино

Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России

ToDay News Ufa 11:26
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11:09
Общество

Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри

Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Профиль вчера в 08:27
Общество

Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы

Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.
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Футбол

Футболисты «Реала» взяли на Суперкубок Испании клюшку для гольфа

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл пропускает Суперкубок Испании из-за респираторной инфекции.
Soccer.ru 13:12
Политика

В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету

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Общество

В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах

Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» заявила, что в школьных аттестатах по предметам изобразительное искусство, музыка и физическая культура могут появиться оценки зачёт и незачёт.
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Футбол

«Малага» уволила тренера из-за видео сексуального характера

Напомним, недавно в сети появилось видео сексуального содержания с участием дель Амо. Тренер утверждал, что стал жертвой вымогателей.
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Происшествия

В Москве неизвестный напал на жену депутата по Академическому району

Комсомольская правда 10:50
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Певицу Maruv ограбили в центре Киева

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Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому

Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
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Шоу-бизнес

Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике

На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
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