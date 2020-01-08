Экономика
RT на русскомВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%. Как сообщает РИА Новости, такие данные представлены ввиду восстановления торговли и инвестиций после ощутимого ослабления в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:04, Ашберн
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Кино
Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Кино
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 января
Два Папы: теперь - сериал Паоло Соррентино возвращается с продолжением "Молодого Папы" - сериалом "Новый Папа".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
Россия наращивает производство сжиженного природного газа
К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель, напомнил в беседе с «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда
Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.
Гаджеты
На смартфонах и планшетах Samsung обнаружили шпионское ПО
Один из пользователей ресурса Reddit заметил, что на всех гаджетах Samsung установлено «шпионское программное обеспечение».
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Политика
Зеленский объявил траур в связи с авиакатастрофой в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днем траура в связи с авиакатастрофой, которая произошла 8 января в Иране.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом
Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Политика
Постпред Ирана в ООН призвал США вернуться в ядерную сделку
Власти Ирана в ответ отказались выполнять ряд пунктов СВПД, объявив о намерении обогащать уран на том уровне, который стране необходим.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сообщил о болезни Лайма
К счастью, Джастину Биберу удалось избежать негативного исхода болезни, вовремя обратившись к врачам.
Армия и оружие
Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак
Происшествия
Опубликованы имена членов экипажа упавшего самолета
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала имена членов экипажа, погибших при крушении авиалайнера Boeing 737 в Иране.
Наука
К 2022 году начнут производство еды из воздуха в лабораториях
К 2022 году запустят в лабораториях производство еды из воздуха, воды и электричества, об этом заявили финские научные специалисты из компании Solar Food.
Футбол
«Реал» победил «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании
Армия и оружие
Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке
«Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — сказал Осипов.
Кино
В Сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Кино
Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Энергетика
Цены на нефть WTI упали после заявления Трампа по Ирану
Ранее после сообщений об авиаударах Ирана по американским военных стоимость февральских фьючерсов выросла до 65,28 долларов за баррель.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз".
Общество
Устроивший бойню рядовой Шамсутдинов написал открытое письмо и попросил прощения
Расстрелявший сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов написал открытое письмо, в котором рассказал о причинах бойни и попросил прощения у семей погибших.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Футбол
Де Лигт может вернуться в «Аякс» на правах аренды
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может вернуться в «Аякс», за который выступал ранее.
Авто
Sony представила свой первый электромобиль
Японская компания Sony на выставке Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе представила концепт своего первого электрокара Vission-S.