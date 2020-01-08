Экономика

RT на русскомRT на русскомВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%. Как сообщает РИА Новости, такие данные представлены ввиду восстановления торговли и инвестиций после ощутимого ослабления в 2019 году.
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с чего всё началось
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Об этом говорится
 в докладе банка.
Ведомости08 января в 18:32

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Прогнозная гуща

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RT на русском08 января в 22:26

Всемирный банк спрогнозировал темпы роста мировой экономики на 2020 год

Ведомости08 января в 18:32

Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

ТАСС08 января в 16:22
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