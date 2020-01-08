с чего всё началось

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%. Как сообщает РИА Новости, такие данные представлены ввиду восстановления торговли и инвестиций после ощутимого ослабления в 2019 году.

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Политика NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.

Здоровье На Ставрополье модернизируют первичное звено здравоохранения Губернатор Ставрополья Владимиров поручил минздраву до января 2020 года завершить разработку региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения края для получения федерального финансирования этого направления.

Транспорт В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Наука Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз Как сообщает ToDay News Ufa, группой ученых был проведен сенсационный для современной науки эксперимент по увеличению продолжительности жизни червей.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Авто Начались продажи нового Hyundai Grandeur Компания Hyundai начала принимать заказы на обновленный Hyundai Grandeur два месяца назад.

Космос Новое исследование ставит под сомнение Большой взрыв Новое исследование Лернера испытывает на прочность фундаментальные элементы теории Большого взрыва – большое количество легких химических элементов во Вселенной.

Политика Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.

Энергетика Польша выбрала поставщика труб для газопровода Baltic Pipe Компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System подписала контракт с компанией EUROPIPE на поставки труб для морской части газопровода Baltic Pipe.