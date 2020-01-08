Экономика

RT на русскомRT на русскомВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%. Как сообщает РИА Новости, такие данные представлены ввиду восстановления торговли и инвестиций после ощутимого ослабления в 2019 году.
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с чего всё началось
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Об этом говорится
 в докладе банка.
Ведомости08 января в 18:32

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Прогнозная гуща

Известиявчера в 00:00

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики

Коммерсантъ09 января в 14:09

Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

ТАСС08 января в 16:22

Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 0,1% в 2020 году

РБК09 января в 00:18

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

RT на русском08 января в 22:26

Всемирный банк спрогнозировал темпы роста мировой экономики на 2020 год

Ведомости08 января в 18:32

Всемирный банк предсказал России в 2020–2022 годах прозябание

News.ru09 января в 10:34
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Космос

Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС

Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, говорится в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:06
Происшествия

Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Российская газета 15:16
Культура

ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире

ToDay News Ufa вчера в 10:25
Политика

Путин прокомментировал сообщения о наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пресс-конференции по завершению переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, подчеркнул, что в Ливии нет российских граждан, которые получают деньги от России.
Слово и Дело 12:35
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
Футбол

«Ливерпуль» установил невероятный рекорд топ-5 лиг Европы

Как сообщает Opta, «Ливерпуль» установил рекорд топ-5 европейских чемпионатов.
Евро-футбол.ру 14:42
Экономика

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

Отмечается, что в 2019 году только три банка из топ-30 продолжали выдавать POS-займы: "Тинькофф", Почта банк и "Хоум кредит" банк.
ТАСС 19:02
Общество

Франция отзовет самое критикуемое положение пенсионной реформы

Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Известия 12:26
Политика

Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
REGNUM 08:37
Кино

Появились кадры из нового «Аватара»

Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Sibnet Новости 09 января в 23:20
Общество

Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ

Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 12:19
Армия и оружие

США намерены построить базы в Азии для противостояния России и Китаю

News.ru 00:31
Кино

Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»

РИА Новости вчера в 00:00
Экономика

Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
РБК 01:00
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 18:18
Авто

Harley-Davidson представит спецверсию пикапа GMC Sierra

Американская компания Harley-Davidson совместно с GMC представит специальную версию полноразмерного грузовика GMC Sierra.
REGNUM вчера в 01:39
Политика

WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти

Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник, что Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счёту в США, который содержит иракские средства от продажи нефти.
RT на русском 19:50
Общество

Bloomberg оценил потери Карлоса Гона из-за преследования в $50 млн

С момента ареста в Японии более года назад состояние экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона уменьшилось на 40% — с примерно $120 млн до $70 млн, пишет Bloomberg.
РБК 19:00
Космос

Астрофизики NASA зафиксировали необычный «магнитный взрыв» на Солнце

Naked Science 04 января в 19:01
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем, по цепочке, к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.
РИА Новости 19:04
Спорт

Лыжники устроили завал во время мужского спринта в Дрездене

Во время мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене случился завал.
Нева Спорт 11:12
Авто

Renault показал гибридные версии Captur и Clio

Новые Renault Clio и Captur появятся в виде гибридных версий E-Tech на автосалоне в Брюсселе, Бельгия.
32CARS.ru 09 января в 15:08
Политика

Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

Коммерсантъ 06:04
Политика

Антонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне

РИА Новости 15:06
Политика

Хаджимба обсудил ситуацию в Абхазии с Нургалиевым

Состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.
Взгляд.ру вчера в 16:42
Экономика

Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%

Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
REGNUM 19:06
Политика

Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Известия 17:50
Политика

МИД Британии отреагировал на задержание посла в Тегеране

Глава МИДа Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране.
Известия 18:21
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости 01:34
Наука

За последние 200 лет снизилась нормальная температура человека

Еще в 1851 году немецкий медик Карл Вундерлих определил, что «здоровая» температура тела 37 градусов (от 36,2 до 37,5). Именно этот диапазон и решили изучить современные ученые.
ГЛАС.RU 09 января в 08:14
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