Экономика
RT на русскомВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%. Как сообщает РИА Новости, такие данные представлены ввиду восстановления торговли и инвестиций после ощутимого ослабления в 2019 году.
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с чего всё началось
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Об этом говорится в докладе банка.Ведомости08 января в 18:32
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Космос
Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, говорится в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Культура
ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире
Политика
Путин прокомментировал сообщения о наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пресс-конференции по завершению переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, подчеркнул, что в Ливии нет российских граждан, которые получают деньги от России.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Футбол
«Ливерпуль» установил невероятный рекорд топ-5 лиг Европы
Как сообщает Opta, «Ливерпуль» установил рекорд топ-5 европейских чемпионатов.
Экономика
«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Отмечается, что в 2019 году только три банка из топ-30 продолжали выдавать POS-займы: "Тинькофф", Почта банк и "Хоум кредит" банк.
Общество
Франция отзовет самое критикуемое положение пенсионной реформы
Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Политика
Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Общество
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Кино
Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Авто
Harley-Davidson представит спецверсию пикапа GMC Sierra
Американская компания Harley-Davidson совместно с GMC представит специальную версию полноразмерного грузовика GMC Sierra.
Политика
WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти
Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник, что Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счёту в США, который содержит иракские средства от продажи нефти.
Общество
Bloomberg оценил потери Карлоса Гона из-за преследования в $50 млн
С момента ареста в Японии более года назад состояние экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона уменьшилось на 40% — с примерно $120 млн до $70 млн, пишет Bloomberg.
Космос
Астрофизики NASA зафиксировали необычный «магнитный взрыв» на Солнце
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем, по цепочке, к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.
Спорт
Лыжники устроили завал во время мужского спринта в Дрездене
Во время мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене случился завал.
Авто
Renault показал гибридные версии Captur и Clio
Новые Renault Clio и Captur появятся в виде гибридных версий E-Tech на автосалоне в Брюсселе, Бельгия.
Политика
Хаджимба обсудил ситуацию в Абхазии с Нургалиевым
Состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.
Экономика
Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%
Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Политика
МИД Британии отреагировал на задержание посла в Тегеране
Глава МИДа Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Наука
За последние 200 лет снизилась нормальная температура человека
Еще в 1851 году немецкий медик Карл Вундерлих определил, что «здоровая» температура тела 37 градусов (от 36,2 до 37,5). Именно этот диапазон и решили изучить современные ученые.