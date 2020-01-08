Экономика
RT на русскомВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Как сообщает РИА Новости, такие данные представлены ввиду восстановления торговли и инвестиций после ощутимого ослабления в 2019 году.
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Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда
Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.
Политика
Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Космос
Смотрим вверх: календарь затмений и метеорных потоков — 2020
Август В ночь на 12 августа один из самых долгожданных и обильных метеорных потоков из созвездия Персея наберет свою силу и окажется в максимуме.
Армия и оружие
В Иране сообщили о второй волне ракетного удара по базам США
Иран запустил вторую волну ракет по военным объектам США в Ираке.
Общество
Китайскую продукцию запретили ввозить в Россию
В ходе мероприятий профильное ведомство установило, что продукция Китая не только плохо прослеживается, но и вовсе не имеет приемлемых атрибутов в контексте контроля качества и безопасности.
Баскетбол
Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Атланту»
За «Атланту» трипл-дабл оформил Трей Янг (42 очка, 13 подборов и 10 передач).
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Армия и оружие
Трамп: ни один американец не пострадал при атаках Ирана
Президент США Дональд Трамп сделал заявление после ракетных ударов Ирана по американским военным базам в Ираке.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 441.87 позволяет ограничивать FPS
Компания NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce 441.87 для ОС Windows.
Происшествия
Родителям погибшего при падении комода ребенка IKEA выплатит $46 млн
Торгово-производственная компания IKEA обязалась выплатить 46 миллионов долларов семье двухлетнего мальчика из США, которого насмерть придавило комодом в 2017 году в штате Калифорния.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Экономика
Советские министерства попали под гильотину
Минюст сформировал еще один пакет нормативных актов советского периода, подлежащих отмене — проект соответствующего постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru.
Кино
Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Армия и оружие
Жителей США напугали фейковые SMS о срочном призыве в армию
Информационный ресурс «Business Insider» сообщил о массовой рассылке жителям США смс-сообщений, в тексте которых содержится призыв в срочном порядке посетить ближайший призывной пункт для немедленной отправки в Иран.
Спорт
WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Шоу-бизнес
Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену
Политика
В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Кино
Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Общество
Российских школьников научат безопасному поведению в Сети
В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.
Общество
Дети-сироты получат жилищные сертификаты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сформировать специальный жилищный фонд для погашения задолженности по выдаче квартир для детей-сирот.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
По заявлению исполняющего обязанности главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на всей российской территории установилась аномально теплая погода для текущего времени года, передает РИА Новости.
Происшествия
В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»
Более 3 тысяч сотрудников Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае эвакуированы в четверг после сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель администрации города.