Экономика
News.ruВсемирный банк спрогнозировал спад экономики РФ на 6%
В аналогичном январском документе (ещё до возникновения пандемии) речь шла о росте в +1,6%. При этом, по данным банка, в 2021 году российскую экономику ждёт подъём на 2,7%. Прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5% и рост 2021 году на 2,8%.
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Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ
Газета.Ruвчера в 11:24
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Происшествия
Ефремов признал себя виновником ДТП
Коммерсантъ 04:55
Происшествия
Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова
Если суд подтвердит, что актер Михаил Ефремов был пьян, то наказание за ДТП, где погиб человек, должно быть самым строгим.
Российская газета 04:22
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Общество
Авиасообщение в дальнее зарубежье может возобновиться в июле
Есть вероятность, что рейсы в некоторые страны станут доступны с середины июля. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Суть событий вчера в 02:14
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Общество
Мэр назвал Бергамо самым пострадавшим от коронавируса городом
Итальянский Бергамо в пропорциональном отношении является наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции COVID-19 городом в мире.
RT на русском 08:32
Шоу-бизнес
Племянница Софии Ротару сыграла свадьбу
Изначально племянница эстрадной звезды, которая, кстати, тоже является профессиональной артисткой, планировала устроить полноценную пышную свадьбу, но реализовать задумку в текущих условиях крайне тяжело - практически невозможно.
Bimru.ru 03:47
Происшествия
Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
Путешествия
Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
RT на русском 07:25
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Политика
Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве
Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС вчера в 08:20
Экономика
Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС
В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
Интерфакс вчера в 14:21
Музыка
Рэпер Моргенштерн выложил скандальный трек «Кадиллак»
Bash.News вчера в 17:06
Общество
У следствия по MH17 не оказалось данных о пуске ракеты «земля-воздух»
Нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания по крушению малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году, заявил, что следствие не имеет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты "земля-воздух" со стороны Снежного и Зарощенского.
Московский Комсомолец 09:01
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Здоровье
Стремительный рост числа пневмоний фиксируют в Ивановской области
Стремительный рост числа пневмоний продолжают фиксировать в Ивановской области.
Кстати.News вчера в 08:14
Происшествия
Суд оправдал экс-начальника саратовского главка МЧС по делу о коррупции
РИА Новости 07:36
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Технологии
Игру в духе серии «Crash Bandicoot» можно забрать бесплатно в Steam
В Steam началась бесплатная раздача игры "Kao the Kangaroo Round 2", которая всем своим видом напоминает классическую серию игр "Crash Bandicoot".
SM News 07:19
Технологии
«ВКонтакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений
"ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи получили возможность читать полученные голосовые сообщения.
ТАСС 06:18
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Японская компания Sony через свой аккаунт в Twitter объявила, что презентация игр для новой консоли PlayStation 5 состоится 11 июня 2020 года в 23:00 по мск.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Экономика
В Кореновском районе заключили пять инвестсоглашений на 2 млрд рублей
Администрация Краснодарского края 07:15
Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение к сексу спортсменки
Напомним, ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Здоровье
В Липецкой области усилят контроль за масочным режимом
С 8 июня в Липецкой области запустили первый этап снятия ограничений.
GorodLip.ru 03:11
Экономика
Важный день для Украины: МВФ решает вопрос о финансировании Киева
Киев, 9 июня 2020, 11:49 — REGNUM Сегодня, 9 июня, совет директоров МВФ должен рассмотреть и одобрить новую программу сотрудничества с Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:49
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку.
Evo-rus.com вчера в 12:52
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15