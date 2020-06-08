с чего всё началось

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

Общество В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня. 4,5K

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Происшествия Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу. 5

Технологии Коронавирус быстро заражает все поверхности Специалисты поместили воду, содержащую эту ДНК, на поручни больничной койки в изолированной комнате, то есть в комнате для пациентов с повышенным риском или инфицированными, а затем в течение следующих пяти дней отобрали для исследований 44 участка в больничной палате. 15

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Наука Стало известно, помогает ли перенесенная простуда от коронавируса Объединенная группа ученых из США, Китая и Гонконга провела эксперимент с мышами и намеренно выращенными клеточными культурами, в ходе которого они могли наблюдать довольно слабую иммунную реакцию на коронавирус.

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