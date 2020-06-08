с чего всё началось

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

Кино Авторы «Мандалорца» заранее создавали анимированную версию эпизодов В новом эпизоде документального сериала «Галерея Дисней: Мандалорец», посвящённого созданию проекта, авторы рассказали о подготовке к съёмкам эпизодов.

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 96

Политика Жириновский предложил США полицейскую вертикаль Москва, 8 июня 2020, 14:11 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для наведения порядка в США предложил создать полицейскую вертикаль. 1

Футбол Без Роналду. Сульшер выбрал сильнейшего бывшего одноклубника Выберу Кина, но пускай Скоулз подкрадется с черного хода, чтобы их было двое, - добавил Сульшер.

Технологии Россиянам рассказали об опасности мобильных приложений банков По словам гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, не все «банковские» приложения, которые доступны в магазине приложений, официально связаны с кредитными организациями. 14

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Экономика Нефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях Луни сообщил сотрудникам, что лондонская компания сократит 10 тысяч рабочих мест из нынешних 70100, причем большинство сокращений будет произведено до конца этого года. 4

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Политика В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. 1,3K

Шоу-бизнес Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль Уже после вечеринки, сидя за рулем иномарки, девушка благодарила поклонников за праздник. Она запустила салют рядом с "Москва-Сити".

Финансы ФРС еще не запустила свою программу помощи, но уже изменила ее условия Председатель ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что программе «осталось несколько дней» до выдачи первого займа, и заявил, что центральный банк обновляет резервы на основе отзывов, полученных из тысяч источников.

Общество С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.

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Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 3,4K

Общество Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей. 459