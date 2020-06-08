Экономика

РБКРБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
Читать в источнике
Комментировать111
с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) ожидает сокращения мирового ВВП по итогам 2020 года на 5,2%. В России спад прогнозируется на уровне 6%, в США -- 6,1%, в еврозоне -- 9,1%, в странах с развитыми экономиками -- 7%. При этом рост ВВП сохранится в Китае (1%), Египте (3%) и Бангладеше (1,6%), говорится в июньском обзоре
 ВБ «Перспективы мировой экономики».
Коммерсантъ12:36

Подробнее о событии

Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП в 2020 году

Коммерсантъ12:36

Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ

Газета.Ru11:24

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБК12:22

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

РИА Новости11:30

Предсказано будущее российской экономики

Lenta.ru13:33

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАСС11:02

Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Ведомостивчера в 17:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:51, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Коммерсантъ 16:16
956
Общество

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
4,5K
Общество

Свидетели сообщили о присутствии истребителей в небе при крушении MH17

Взгляд.ру вчера в 15:28
558
Политика

Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17

Прокуратура Нидерландов во время расследования рассматривала несколько сценариев крушения Boeing MH17 в Донбассе летом 2014 года.
Lenta.ru 10:06
38
Политика

КНДР перестала выходить на связь с Южной Кореей по гражданской связи

Как сообщалось ранее, 4 июля КНДР пригрозила, что прекратит контакты, в том числе по линии координационном бюро, если в Южной Корее не прекратят распространять антипхеньянские листовки над северокорейской территорией с помощью воздушных шаров.
РИА Новости 00:46
Игры

Экшен Craftopia выйдет в раннем доступе в Steam уже в июле

Разработчики рассказали, что версия раннего доступа Craftopia предложит геймерам больше тысячи предметов, около тридцати навыков, пятидесяти чар и реализацию таких особенностей, как взаимодействие огня с окружением.
Vevby.ru 11:15
2
Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
1
Общество

Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»

Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU вчера в 21:40
4
Общество

В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом

В Москве скончался ещё 51 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев в столице достигло 2970.
RT на русском 01:19
609
Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
147
Общество

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM 16:32
Политика

Спецпредставитель США анонсировал переговоры с Россией по вооружениям

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США ранее писало, что встреча пройдет 22 июня в Вене.
РБК 14:53
5
Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ 07:15
1,3K
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова госпитализирован

Ревизор.ру 06:08
68
Общество

В Госдуме прокомментировали законопроект о почасовой оплате труда

Российский политик, депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов объяснил, как возникла идея законопроекта о введении минимального почасового размера оплаты труда.
Pravda.Ru 13:39
3,4K
Происшествия

В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
56
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
144
Общество

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

Президент Владимир Путин подписал закон о поддержке предпринимателей и граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Профиль 09:29
34
Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
5,7K
Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
7
Общество

Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения

В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
67
Общество

В Туле ограничено посещение городского пространства «Искра»

По рекомендации главного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева с 9 июня ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории.
MySLO.ru 15:18
2
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы

Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы Лера Кудрявцева поздравила Игоря Макарова с годовщиной их свадьбы.
Экспресс газета 02:40
6
Футбол

РФС откажется от географического принципа выбора судей на матчи

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил о готовности назначать арбитров на матчи с участием местных команд.
Евро-футбол.ру 09:29
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
1,3K
Технологии

Банковские приложения могут представлять опасность утечки данных

Использование банковских приложений на смартфоне может привести к утечке персональных данных.
Деловое.ТВ 12:40
14
Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
431
Кино

Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
24
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
78
Общество

Празднование Дня России изменит график выплат июньской пенсии

Выдача пенсий в некоторых регионах в июне будет производиться по измененному графику, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Народные новости 12:00
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное