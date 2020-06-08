с чего всё началось

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

Общество В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня. 4,5K

Политика Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17 Прокуратура Нидерландов во время расследования рассматривала несколько сценариев крушения Boeing MH17 в Донбассе летом 2014 года. 38

Политика КНДР перестала выходить на связь с Южной Кореей по гражданской связи Как сообщалось ранее, 4 июля КНДР пригрозила, что прекратит контакты, в том числе по линии координационном бюро, если в Южной Корее не прекратят распространять антипхеньянские листовки над северокорейской территорией с помощью воздушных шаров.

Игры Экшен Craftopia выйдет в раннем доступе в Steam уже в июле Разработчики рассказали, что версия раннего доступа Craftopia предложит геймерам больше тысячи предметов, около тридцати навыков, пятидесяти чар и реализацию таких особенностей, как взаимодействие огня с окружением. 2

Общество Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры» Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект. 4

Общество В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом В Москве скончался ещё 51 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев в столице достигло 2970. 609

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 147

Политика Спецпредставитель США анонсировал переговоры с Россией по вооружениям Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США ранее писало, что встреча пройдет 22 июня в Вене. 5

Общество В Госдуме прокомментировали законопроект о почасовой оплате труда Российский политик, депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов объяснил, как возникла идея законопроекта о введении минимального почасового размера оплаты труда. 3,4K

Происшествия В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений. 56

Общество В Туле ограничено посещение городского пространства «Искра» По рекомендации главного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева с 9 июня ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории. 2

Футбол РФС откажется от географического принципа выбора судей на матчи Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил о готовности назначать арбитров на матчи с участием местных команд.

Политика В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. 1,3K

Гаджеты В России названы самые популярные смартфоны В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. 78