В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

Общество Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин. 4,6K

Экономика Число банковских карт в России достигло исторического максимума Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России. 52

Общество В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа. 3

Футбол Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.

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Происшествия В Якутии в лесу нашли тело уроженки Амурской области На теле женщины имеются татуировки: на правом плече в виде паука, на левой лопатке в виде бабочки, сообщается на сайте СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Политика Жириновский предложил США полицейскую вертикаль Москва, 8 июня 2020, 14:11 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для наведения порядка в США предложил создать полицейскую вертикаль.

Происшествия Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения Специалисты министерства экологии Красноярского края выявили серьезное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в реках Таймыра после установки на них боновых ограждений. 6

Энергетика Цена на Brent превысила 43 доллара за баррель По данным на 07:55 по Москве, нефть Brent на лондонской бирже ICE торгуется по 43,19 доллара за баррель, прибавив в цене 1,6% с окончания предыдущей сессии. 37

Авто УАЗ «Профи» стал пожарной машиной Пожарная машина на базе УАЗ «Профи» оснащается двигателем объемом 2,7 л мощностью 149,6 л.с. с 5-ступенчатой механической коробкой передач; привод – задний или передний. 17

Шоу-бизнес Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль Уже после вечеринки, сидя за рулем иномарки, девушка благодарила поклонников за праздник. Она запустила салют рядом с "Москва-Сити".

Экономика Отдых в России может подорожать на 30% Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. 1

Интернет WhatsApp может «засветить» номер телефона в поисковиках Исследователь безопасности Атул Джаярам обнаружил в WhatsApp крупную проблему конфиденциальности, из-за которой номера телефонов могут оказаться в публичном доступе. 12