Экономика

РБКРБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Мировой экономике предрекли худший спад со времен войны

Lenta.ru19:33

Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ

Газета.Ru11:24

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБК12:22

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

РИА Новости11:30

Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП в 2020 году

Коммерсантъ12:36

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАСС11:02

Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Ведомостивчера в 17:35
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 20:49, Ашберн
Происшествия

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

РИА Новости 16:28
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Общество

В США найден клад стоимостью в миллион долларов

В США обнаружены сокровища, спрятанные коллекционером Форрестом Фенном. Стоимость клада оценивается в миллион долларов, пишет «Интерфакс».
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Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
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Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
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Новый боевик Netflix получил «нулевой» рейтинг от кинокритиков

Фильм уже успел получить «нулевой» рейтинга «свежести» на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, сообщает Film.ru.
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Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной

РИА Новости 19:07
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Экономика

Число банковских карт в России достигло исторического максимума

Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
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Шоу-бизнес

Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
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Шоу-бизнес

Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла слухи о ее госпитализации

Газета.Ru 20:24
Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Экономика

Дмитрий Журавлев: если остановить Амурский ГПЗ, бюджет региона лишится 1,2 миллиарда рублей

Дмитрий Журавлев привел данные, что бюджет Приамурья потеряет 1,2 миллиарда рублей, если стройка будет остановлена.
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Музыка

Певица Бонни Поинтер умерла в США

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Общество

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Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
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Футбол

Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА

Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.
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Наука

Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что болезнь Альцгеймера может развиться из-за постоянных негативных мыслей.
Вестник Кавказа 12:34
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Экономика

BP сократит 15% сотрудников до конца года

Британская нефтяная компания BP до конца текущего года сократит 10 тыс. рабочих мест.
РБК 20:41
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Происшествия

На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Происшествия

В Якутии в лесу нашли тело уроженки Амурской области

На теле женщины имеются татуировки: на правом плече в виде паука, на левой лопатке в виде бабочки, сообщается на сайте СУ СК России по Республике Саха (Якутия).
SakhaPress.ru 04:58
Политика

Жириновский предложил США полицейскую вертикаль

Москва, 8 июня 2020, 14:11 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для наведения порядка в США предложил создать полицейскую вертикаль.
REGNUM 07:11
Происшествия

Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения

Специалисты министерства экологии Красноярского края выявили серьезное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в реках Таймыра после установки на них боновых ограждений.
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Энергетика

Цена на Brent превысила 43 доллара за баррель

По данным на 07:55 по Москве, нефть Brent на лондонской бирже ICE торгуется по 43,19 доллара за баррель, прибавив в цене 1,6% с окончания предыдущей сессии.
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Авто

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Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце

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Отдых в России может подорожать на 30%

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Интернет

WhatsApp может «засветить» номер телефона в поисковиках

Исследователь безопасности Атул Джаярам обнаружил в WhatsApp крупную проблему конфиденциальности, из-за которой номера телефонов могут оказаться в публичном доступе.
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В двух районах на Сахалине объявили режим ЧС из-за коронавируса

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Врач объяснила, кому нельзя есть мороженое

Именно из-за большого количества сахара мороженое может испортить зубы детям, предупредила она.
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