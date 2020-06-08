Экономика
REGNUMВсемирный банк: мировая экономика в 2020 году упадет на 5,2%
Согласно прогнозу ВБ, экономика планеты по итогам 2020 года сократится на 5,2%. Это самый глубокий спад с момента окончания Второй мировой войны. Кроме того, сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.
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Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ
Газета.Ruвчера в 11:24
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Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
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Российская газета 05:23
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Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере
Отвечая на вопрос «Украинской правды», считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, защищавшие независимость Украины, являются ее героями.
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Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
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В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
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Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
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Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске
Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов Сбербанка, которое произошло 30 мая.
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РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления чемпионата России, сообщает ТАСС.
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В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
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В Забайкалье хотят ограничить торговлю в праздники
Роспотребнадзор Забайкалья предложил продлить ограничения для предприятий и торговых центров на праздничные выходные дни.
Номер один 02:50
Авто
Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake раскрыли до премьеры
У Volkswagen скоро появится новое предложение для этого сегмента в Европе — Arteon Shooting Brake, тизеры которого компания опубликовала накануне в Сети.
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Новые умные часы от Samsung получили название Galaxy Watch 3
Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
Народные новости 07 июня в 05:11
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 06:30
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Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
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IrkutskMedia 05:22
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В Петербурге начнется процесс над историком Соколовым
РИА Новости вчера в 17:59
Общество
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе гостиниц
Роспотребнадзор доработал рекомендации по работе гостиниц в условиях пандемии COVID-19.
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Происшествия
Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива
Губернатор Красноярского края Александр Усс утверждает, что донесения о разливе дизельного топлива в Норильске в первые сутки были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы.
РИА Новости 02:44
Происшествия
В Ленобласти должностные лица вымогали взятку в 100 миллионов рублей
Должностные лица филиала ПАО "ФСК ЕЭС" "Магистральные электрические сети Северо-Запад" (контрольный пакет акций принадлежит РФ) подозреваются в попытке получить крупную взятку - 100 миллионов рублей.
Российская газета 06:32
Происшествия
Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
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Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
Политика
Глава Бурятии: поправки в Конституцию России оказались пророческими
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «пророческими» поправки в Конституцию России.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 22:50
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В Махачкале горит здание Ростелекома
В ГУ МЧС России по РД поступила информация о пожаре кровли здания Ростелеком пр. Р. Гамзатова 3. К месту направлены силы и средства МЧС в составе 30 человек и 8 ед. техники.
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Путин проведет публичное мероприятие в День России
Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в публичном мероприятии 12 июня, в День России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:06
Здоровье
Военный госпиталь принимает гражданских с COVID-19 на Камчатке
Военный госпиталь на Камчатке принимает гражданских пациентов с коронавирусом.
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Названы условия для въезда россиян в Турцию
Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой раскрыл условия для въезда туристов в страну после пандемии коронавируса.
Live24 03:44