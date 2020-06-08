Экономика

REGNUMREGNUMВсемирный банк: мировая экономика в 2020 году упадет на 5,2%

Согласно прогнозу ВБ, экономика планеты по итогам 2020 года сократится на 5,2%. Это самый глубокий спад с момента окончания Второй мировой войны. Кроме того, сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.
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Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Ведомости07 июня в 17:35

Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП в 2020 году

Коммерсантъвчера в 12:36

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБКвчера в 12:22

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

РИА Новостивчера в 11:30

Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ

Газета.Ruвчера в 11:24

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАССвчера в 11:02

Мировой экономике предрекли худший спад со времен войны

Lenta.ruвчера в 19:33
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Происшествия

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

Известия вчера в 15:46
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Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО

Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
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Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
Piter.tv 00:53
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Политика

Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере

Отвечая на вопрос «Украинской правды», считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, защищавшие независимость Украины, являются ее героями.
Lenta.ru 03:19
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
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Происшествия

В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб

В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
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Авто

В Камчатском крае на продажу выставлен очень редкий броневик Ford

Тарантас Ньюс вчера в 11:42
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Космос

После исправления ошибки крот InSight снова работает

InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.
AstroNews.ru вчера в 09:12
Политика

Три фракции подготовили документ о недоверии председателю Мосгордумы

Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
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Происшествия

Ефремову вызвали скорую помощь перед допросом о пьяном ДТП

РЕН ТВ 05:45
Происшествия

Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске

Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов Сбербанка, которое произошло 30 мая.
Коммерсантъ вчера в 10:12
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Футбол

РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления чемпионата России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:08
Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
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Здоровье

В Забайкалье хотят ограничить торговлю в праздники

Роспотребнадзор Забайкалья предложил продлить ограничения для предприятий и торговых центров на праздничные выходные дни.
Номер один 02:50
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Авто

Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake раскрыли до премьеры

У Volkswagen скоро появится новое предложение для этого сегмента в Европе — Arteon Shooting Brake, тизеры которого компания опубликовала накануне в Сети.
32CARS.ru 03:09
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Гаджеты

Новые умные часы от Samsung получили название Galaxy Watch 3

Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
Народные новости 07 июня в 05:11
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 06:30
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Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
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Происшествия

Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой

ТАСС 05:06
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Происшествия

В Петербурге начнется процесс над историком Соколовым

РИА Новости вчера в 17:59
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Общество

Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе гостиниц

Роспотребнадзор доработал рекомендации по работе гостиниц в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 05:42
Происшествия

Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива

Губернатор Красноярского края Александр Усс утверждает, что донесения о разливе дизельного топлива в Норильске в первые сутки были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы.
РИА Новости 02:44
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Происшествия

В Ленобласти должностные лица вымогали взятку в 100 миллионов рублей

Должностные лица филиала ПАО "ФСК ЕЭС" "Магистральные электрические сети Северо-Запад" (контрольный пакет акций принадлежит РФ) подозреваются в попытке получить крупную взятку - 100 миллионов рублей.
Российская газета 06:32
Происшествия

Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте

«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия вчера в 12:25
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Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
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Политика

Глава Бурятии: поправки в Конституцию России оказались пророческими

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «пророческими» поправки в Конституцию России.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 22:50
Происшествия

В Махачкале горит здание Ростелекома

В ГУ МЧС России по РД поступила информация о пожаре кровли здания Ростелеком пр. Р. Гамзатова 3. К месту направлены силы и средства МЧС в составе 30 человек и 8 ед. техники.
Дагестанская правда 06:28
Политика

Путин проведет публичное мероприятие в День России

Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в публичном мероприятии 12 июня, в День России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:06
Здоровье

Военный госпиталь принимает гражданских с COVID-19 на Камчатке

Военный госпиталь на Камчатке принимает гражданских пациентов с коронавирусом.
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Путешествия

Названы условия для въезда россиян в Турцию

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой раскрыл условия для въезда туристов в страну после пандемии коронавируса.
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