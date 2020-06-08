Согласно прогнозу ВБ, экономика планеты по итогам 2020 года сократится на 5,2%. Это самый глубокий спад с момента окончания Второй мировой войны. Кроме того, сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.

Всемирный банк: мировая экономика в 2020 году упадет на 5,2%

Происшествия Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 1

Здоровье Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik. 24

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 5K

Космос После исправления ошибки крот InSight снова работает InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.

Политика Три фракции подготовили документ о недоверии председателю Мосгордумы Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову. 9

Происшествия Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов Сбербанка, которое произошло 30 мая. 137

Футбол РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления чемпионата России, сообщает ТАСС.

Здоровье В Забайкалье хотят ограничить торговлю в праздники Роспотребнадзор Забайкалья предложил продлить ограничения для предприятий и торговых центров на праздничные выходные дни. 3

Авто Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake раскрыли до премьеры У Volkswagen скоро появится новое предложение для этого сегмента в Европе — Arteon Shooting Brake, тизеры которого компания опубликовала накануне в Сети. 2

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 1

Общество Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе гостиниц Роспотребнадзор доработал рекомендации по работе гостиниц в условиях пандемии COVID-19.

Происшествия Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива Губернатор Красноярского края Александр Усс утверждает, что донесения о разливе дизельного топлива в Норильске в первые сутки были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы. 10

Происшествия В Ленобласти должностные лица вымогали взятку в 100 миллионов рублей Должностные лица филиала ПАО "ФСК ЕЭС" "Магистральные электрические сети Северо-Запад" (контрольный пакет акций принадлежит РФ) подозреваются в попытке получить крупную взятку - 100 миллионов рублей.

Общество Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей. 476

Происшествия В Махачкале горит здание Ростелекома В ГУ МЧС России по РД поступила информация о пожаре кровли здания Ростелеком пр. Р. Гамзатова 3. К месту направлены силы и средства МЧС в составе 30 человек и 8 ед. техники.

Политика Путин проведет публичное мероприятие в День России Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в публичном мероприятии 12 июня, в День России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.