Экономика

РБКРБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Мировой экономике предрекли худший спад со времен войны

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Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

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ТАССвчера в 11:02

Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Ведомости07 июня в 17:35
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжелую часть статьи

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БТР-60 скрестили с самоходкой «Нона-С»

В рамках модернизации военной техники, доставшейся азиатскому государству после развала Советского Союза, в министерстве обороны Узбекистана приняли решение объединить в одной бронемашине сразу две — бронетранспортёр БТР-60 и 120-мм дивизионно-полковую авиадесантную самоходную артиллерийско-миномётную установку 2С9 "Нона-С".
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Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Михаил Ефремов отказался выходить из квартиры к полицейским

Адвокат Ефремова Вадим Яловицкий в беседе с «360» опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию, что артист ещё накануне признал вину в ДТП.
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Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Общество

Власти Свердловской области заявили о выходе региона на плато

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге по итогам заседания опершатаба заявил о выходе региона на плато по коронавирусу, пишет E1.ru.
АН Между строк 04:48
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Армия и оружие

Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани

К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана.
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Общество

Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения.
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Происшествия

Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым

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Армена Джигарханяна госпитализировали

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Захарова получила высший дипломатический ранг посла

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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

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Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допускать превращение сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»

Evo-rus.com вчера в 11:37
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В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
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Общество

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
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Происшествия

В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб

В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
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Происшествия

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Магнитная зарядка крепится к специальной площадке с контактами на задней панели устройства.
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Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО

Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
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Роспотребнадзор рассказал россиянам, как пережить жару

Роспотребнадзор дал рекомендации жителям российских регионов, где установилась аномально жаркая погода.
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Общество

Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании

Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
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Экономика

Россияне сокращают ЖКХ-расходы третий месяц подряд

Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка "ФК Открытие".
Вести.Ru 03:26
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Разработчики DIRT 5 поделились подробностями карьерного режима

Разработчики из студии Codemasters поделились подробностями карьерного режима DIRT 5. Напомним, что игру анонсировали в прошлом месяце.
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В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры

В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
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Армия и оружие

Появились данные об американской гиперзвуковой системе Vintage Racer

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Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
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