В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 282

Армия и оружие БТР-60 скрестили с самоходкой «Нона-С» В рамках модернизации военной техники, доставшейся азиатскому государству после развала Советского Союза, в министерстве обороны Узбекистана приняли решение объединить в одной бронемашине сразу две — бронетранспортёр БТР-60 и 120-мм дивизионно-полковую авиадесантную самоходную артиллерийско-миномётную установку 2С9 "Нона-С".

Общество Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 5

Происшествия Михаил Ефремов отказался выходить из квартиры к полицейским Адвокат Ефремова Вадим Яловицкий в беседе с «360» опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию, что артист ещё накануне признал вину в ДТП.

Политика Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 1,2K

Общество Власти Свердловской области заявили о выходе региона на плато Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге по итогам заседания опершатаба заявил о выходе региона на плато по коронавирусу, пишет E1.ru. 1

Армия и оружие Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана. 1

Общество Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения. 59

Шоу-бизнес Армена Джигарханяна госпитализировали Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное. 71

Политика Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допускать превращение сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия. 12

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 5K

Происшествия Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 5

Здоровье Роспотребнадзор рассказал россиянам, как пережить жару Роспотребнадзор дал рекомендации жителям российских регионов, где установилась аномально жаркая погода.

Экономика Россияне сокращают ЖКХ-расходы третий месяц подряд Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка "ФК Открытие". 12

Киберспорт Разработчики DIRT 5 поделились подробностями карьерного режима Разработчики из студии Codemasters поделились подробностями карьерного режима DIRT 5. Напомним, что игру анонсировали в прошлом месяце. 1

Политика Пушков высмеял американского историка из-за слов о России Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом. 337