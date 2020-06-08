Экономика
РБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ
Газета.Ruвчера в 11:24
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
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В рамках модернизации военной техники, доставшейся азиатскому государству после развала Советского Союза, в министерстве обороны Узбекистана приняли решение объединить в одной бронемашине сразу две — бронетранспортёр БТР-60 и 120-мм дивизионно-полковую авиадесантную самоходную артиллерийско-миномётную установку 2С9 "Нона-С".
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Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
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Власти Свердловской области заявили о выходе региона на плато
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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
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Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях
Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допускать превращение сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
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Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
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Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»
Evo-rus.com вчера в 11:37
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
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В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
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В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб
В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
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Магнитная зарядка крепится к специальной площадке с контактами на задней панели устройства.
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Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО
Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
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Роспотребнадзор дал рекомендации жителям российских регионов, где установилась аномально жаркая погода.
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Разработчики DIRT 5 поделились подробностями карьерного режима
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Появились данные об американской гиперзвуковой системе Vintage Racer
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Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
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