В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

Кино Актёра из «Флэша» уволили за старые скандальные твиты Актёра Хартли Сойера, который играл во «Флэше» Ральфа Дибни, уволили из сериала за скандальные твиты.

Музыка Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен. 193

Экономика Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября. 1

Здоровье В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом Общее число инфицированных в регионе достигло 2458 человек За последние сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев заражения коронавирусом. 251

Здоровье Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года. 92

Общество Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов. 261

Происшествия В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит. 18

Шоу-бизнес Модель попозировала в прозрачных трусах и порадовала поклонников На размещенном снимке Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала на природе в белом кроп-топе без бюстгальтера и прозрачных трусах марки Fashion Nova с принтом в виде бабочек. 8

Технологии У сельчан Татарстана появился свой обучающий ютуб-канал Суть его помощи аграриям Татарстана такова: на канале "Агрополия" раз в две недели будут выкладываться обучающие видеоролики.

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 2,1K

Политика В Кремле усмотрели «превалирующую поддержку» поправок в Конституцию По словам Пескова, ситуация "пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию - об этом свидетельствуют почти все социологические исследования". 3,4K

Экономика Россияне сокращают ЖКХ-расходы третий месяц подряд Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка "ФК Открытие". 10