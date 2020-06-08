с чего всё началось

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

Общество Режим самоизоляции и пропуска в Москве отменят с 9 июня Главное Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции в городе с 29 марта.

Общество Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей. 1,3K

Музыка Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен. 175

Происшествия В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений. 56

Финансы Фондовая Америка торгуется без единой динамики Хотя инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки, которая в настоящее время находится в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, им интересно услышать заявление регулятора после пятничного отчета о занятости, пишет MarketWatch.

Здоровье Пик заболевания коронавирусом в Ивановской области еще не пройден По состоянию на 8 июня на территории Ивановской области официально зарегистрированы 2822 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 117 диагнозов. 28

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 472

Происшествия Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу. 4

Футбол «Васко де Гама» не продаст Маньо «Краснодару» за 20 млн евро «Быки» планировали заплатить до 20 миллионов евро за 100 процентов прав на игрока, однако «Васко да Гама» отказал в продаже.

Футбол Неймар захотел вернуться в «Барселону» Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар хочет вернуться «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 146

Энергетика Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. 37

Политика Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения. 213

Гаджеты В России названы самые популярные смартфоны В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. 75

Космос Телескоп Хаббл сфотографировал галактику NGC 2608 Наиболее родственными NGC 2608 являются галактики из серии снимков Глубокого поля Хаббла.

Культура Первый канал прокомментировал ситуацию с титрами фильма «Брат-2» Как указали в пресс-службе, кадры с беспорядками в США под композицию «Гудбай, Америка» были показаны не во время титров по окончании фильма, а в ходе начавшейся новостной программы «Время». 1,8K