с чего всё началось

ВВП России, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году снизится на шесть процентов. Эксперты поясняют, что это вызвано скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть. К восстановлению российская экономика, по прогнозу, перейдет уже в 2021 году.

Единоборства Дацик может провести бой с Александром Емельяненко Виктория Дацик, супруга осужденного бойца MMA Вячеслава Дацика, сообщила о планах ее мужа провести поединок с Александром Емельяненко. 2

Общество С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.

Общество В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков. 28

Происшествия В Башкирии мужчина убил полицейского В МВД Башкирии сообщили, что житель Уфы убил полицейского, который приходился ему родственником. По предварительной версии, убийце 29 лет. 1

Политика Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции. 11

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 215

Происшествия В Пермском крае пропала двухлетняя девочка Девочка в возрасте двух лет ушла из дома в Пермском крае в неизвестном направлении. 13

Общество Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов. 249

Футбол Стерлинг призвал дать больше возможностей темнокожим тренерам Футболист сборной Англии и "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг призвал дать больше возможностей темнокожим тренерам и представителям других этнических групп.

Здоровье В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19 Семьдесят один заболевший коронавирусом выявлен в Алтайском крае за сутки, общее число инфицированных достигло 2390 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 250

Финансы Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.

Происшествия Критиковавшему Лукашенко блогеру Тихановскому предъявили обвинение Блогеру Сергею Тихановскому, который собирался выдвигаться на пост президента Белоруссии, предъявлено обвинение.

Общество МЧС предложило увеличить территории пляжей В МЧС России предложили региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания.

Происшествия Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 704

Происшествия В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал. 41

Армия и оружие ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей Другими словами, чем больше самолётов и беспилотников противник применяет против «Панциря», тем меньше у комплекса шансов такой атаке противостоять.