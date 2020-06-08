Экономика

РБКРБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Мировой экономике предрекли худший спад со времен войны

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Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

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Газета.Ruвчера в 11:24

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАССвчера в 11:02

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБКвчера в 12:22
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:30, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов в момент ДТП находился в состоянии опьянения

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Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

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Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
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Политика

КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей

Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
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Общество

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Здоровье

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Американские ученые допустили, что эпидемия коронавируса могла начаться в Ухане еще летом прошлого года, сообщает ABC News.
РИА Новости 04:22
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
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Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
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Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

РИА Новости 01:53
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Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
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В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса

Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
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Фадеев пожаловался на мерзкие воспоминания о Serebro

Максим Фадеев распустил всех артистов своего лейбла MALFA, включая Serebro, в ноябре 2019 года.
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Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг посла

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В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»

В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
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Происшествия

Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение

Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
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«Хоффенхайм» объявил об уходе главного тренера Альфреда Шредера. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
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Здоровье

Еще 115. В Саратовской области коронавирусом заболели уже 4015 человек

За последние сутки в Саратовской области зарегистрированы 115 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования COVID-19.
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Происшествия

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Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
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По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
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Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
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Общество

В Брянской области снят режим самоизоляции

В Брянской области, с завтрашнего дня, 9 июня, начнется первый этап снятия ограничений.
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В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит.
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

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Уже 796: Новые случаи коронавируса выявлены в Приамурье

В Амурской области во вторник, 9 июня, в лабораторном порядке подтвердили еще 48 случаев новой коронавирусной инфекции.
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