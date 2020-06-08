Экономика

РБКРБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Предсказано будущее российской экономики

Lenta.ru13:33

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБК12:22

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАСС11:02

Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ

Газета.Ru11:24

Всемирный банк: мировая экономика в 2020 году упадет на 5,2%

REGNUM12:38

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

РИА Новости11:30

Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Ведомостивчера в 17:35
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество

ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»

«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
Ведомости 14:49
Происшествия

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы, сообщают СМИ.
Коммерсантъ 16:16
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
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Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной

РИА Новости 19:07
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Гаджеты

В Silicon Lottery стартовали продажи Core i7-10700K с гарантированным разгоном до 5,1 ГГц

В американском интернет-магазине Silicon Lottery стартовала продажа отобранных восьмиядерных процессоров Intel Core i7-10700K семейства Comet Lake-S с гарантированным разгонным потенциалом («pre-binned»).
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Футбол

Без Роналду. Сульшер выбрал сильнейшего бывшего одноклубника

Выберу Кина, но пускай Скоулз подкрадется с черного хода, чтобы их было двое, - добавил Сульшер.
Евро-футбол.ру 05:44
Интернет

Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов

Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK 11:28
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Авто

Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard

Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
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Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Общество

Собянин объявил об отмене самоизоляции в Москве с 9 июня

В Москве со вторника, 9 июня, отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 09:54
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Армия и оружие

Украина: Турция уничтожила более двадцати ЗРПК «Панцирь-С1»

Агентство «Defense Express» выпустило материал, в котором рассказало о «геноциде» ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии и Сирии.
ГЛАС.RU вчера в 03:20
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Общество

Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
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Происшествия

На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
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Происшествия

В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
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Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

РИА Новости 12:19
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Фигурное катание

Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко подтвержден официально

Газета.Ru вчера в 16:21
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Музыка

Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

ИА InterMedia 05:12
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Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета 15:13
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Общество

В Петербурге открываются непродовольственные магазины

Gazeta.SPb 02:18
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Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
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Общество

Празднование Дня России изменит график выплат июньской пенсии

Выдача пенсий в некоторых регионах в июне будет производиться по измененному графику, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Народные новости 12:00
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Шоу-бизнес

Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
РИА Новости 17:26
Политика

Путин осведомлен о снятии с эфира программы Михалкова

Российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, которая теперь ведется в Сети после того, как один из выпусков сняли с эфира "России-24".
РЕН ТВ 07:44
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Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
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Общество

В Крыму с 15 июня откроют отели и санатории

ФедералПресс 14:16
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Армия и оружие

Россия начнёт поставлять зарубеж танки Т-14

Ранее стало известно, что Россия поставила Сирии вторую партию истребителей МиГ-29. Об этом сообщило посольство России в республике.
Русская Планета 01:17
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
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Общество

В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100

В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
Lenta.ru 12:17
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