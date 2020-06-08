Экономика
РБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
Читать в источнике
Оценить114
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество
ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»
«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
Ведомости 14:49
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы, сообщают СМИ.
Коммерсантъ 16:16
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости 19:07
Гаджеты
В Silicon Lottery стартовали продажи Core i7-10700K с гарантированным разгоном до 5,1 ГГц
В американском интернет-магазине Silicon Lottery стартовала продажа отобранных восьмиядерных процессоров Intel Core i7-10700K семейства Comet Lake-S с гарантированным разгонным потенциалом («pre-binned»).
3DNews 18:41
Футбол
Без Роналду. Сульшер выбрал сильнейшего бывшего одноклубника
Выберу Кина, но пускай Скоулз подкрадется с черного хода, чтобы их было двое, - добавил Сульшер.
Евро-футбол.ру 05:44
Интернет
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK 11:28
Авто
Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard
Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Общество
Собянин объявил об отмене самоизоляции в Москве с 9 июня
В Москве со вторника, 9 июня, отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 09:54
Армия и оружие
Украина: Турция уничтожила более двадцати ЗРПК «Панцирь-С1»
Агентство «Defense Express» выпустило материал, в котором рассказало о «геноциде» ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии и Сирии.
ГЛАС.RU вчера в 03:20
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
РИА Новости 12:19
Фигурное катание
Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко подтвержден официально
Газета.Ru вчера в 16:21
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia 05:12
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета 15:13
Общество
В Петербурге открываются непродовольственные магазины
Gazeta.SPb 02:18
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Общество
Празднование Дня России изменит график выплат июньской пенсии
Выдача пенсий в некоторых регионах в июне будет производиться по измененному графику, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Народные новости 12:00
Шоу-бизнес
Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
РИА Новости 17:26
Политика
Путин осведомлен о снятии с эфира программы Михалкова
Российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, которая теперь ведется в Сети после того, как один из выпусков сняли с эфира "России-24".
РЕН ТВ 07:44
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Общество
В Крыму с 15 июня откроют отели и санатории
ФедералПресс 14:16
Армия и оружие
Россия начнёт поставлять зарубеж танки Т-14
Ранее стало известно, что Россия поставила Сирии вторую партию истребителей МиГ-29. Об этом сообщило посольство России в республике.
Русская Планета 01:17
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
Общество
В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100
В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
Lenta.ru 12:17