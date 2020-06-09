Экономика
РБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
Происшествия
Полицейский сбил трех человек в смертельном ДТП в Воронеже
Полицейский в Воронеже вылетел на тротуар на личном автомобиле, сбив трех пешеходов, один из которых скончался на месте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главного управления МВД по региону.
Газета.Ru 15:25
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» уничтожил турецкий беспилотник в Ливии
Расчет самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1Э» из состава Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара снял на видео момент уничтожения турецкого беспилотника.
Московский Комсомолец 00:47
Общество
МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS
Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM 19:47
Общество
Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 19:49
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда вчера в 04:10
Происшествия
В Доминикане разогнали демонстрацию против расизма
Полиция Доминиканской республики прибегла к помощи спецназа для разгона мирного протеста против расизма.
RT на русском 20:02
Кино
Зак Снайдер изменит цвета в своей версии «Лиги справедливости»
Американский режиссёр Зак Снайдер изменит цвета в своей версии фильма «Лига справедливости».
News.ru вчера в 11:03
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Кино
Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»
Киноафиша России 02:48
Политика
Лукашенко предупредил об активности боевиков во время выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что во время выборов главы государства некие "группы боевиков" могут решить организовать "побоище на площади".
Московский Комсомолец 05:08
Гаджеты
Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen
В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Политика
Зеленский рассказал об отношении к Бандере
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношение к лидеру экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере в стране неоднозначное.
RT на русском 08:25
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru 16:51
Шоу-бизнес
Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа
Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом.
Свободная Пресса 11:31
Экономика
Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС
В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
Интерфакс вчера в 14:21
Происшествия
Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить актера Михаила Ефремова на 12 лет за смертельное ДТП.
Lenta.ru 19:33
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Авто
Британия хорошо заплатит водителям за переход с ДВС на электричество
По мнению президента General Motors Марка Рейса, люди не начнут массовое покупать электромобили, пока производители не сделают их дешевле и не обеспечат большую дальность хода.
Хайтек+ вчера в 13:46
Происшествия
Объяснено нежелание адвокатов защищать Ефремова
Актер Михаил Ефремов сделал «морально уродливый выбор», сев за руль пьяным, поэтому многие адвокаты отказались его защищать.
Lenta.ru 13:18
Происшествия
Нарколог Минздрава РФ никогда не видел Ефремова трезвым
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн признался, что знаком с Михаилом Ефремовым, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы.
News.ru 16:46
Шоу-бизнес
Пивший неделю Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Российский актер Алексей Панин заявил, что он готов отправиться в тюрьму вместе со своим другом Михаилом Ефремовым.
iReactor 09:42