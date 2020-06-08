Экономика

РБКРБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
Читать в источнике
Комментировать115
с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) ожидает сокращения мирового ВВП по итогам 2020 года на 5,2%. В России спад прогнозируется на уровне 6%, в США -- 6,1%, в еврозоне -- 9,1%, в странах с развитыми экономиками -- 7%. При этом рост ВВП сохранится в Китае (1%), Египте (3%) и Бангладеше (1,6%), говорится в июньском обзоре
 ВБ «Перспективы мировой экономики».
Коммерсантъ12:36

Подробнее о событии

Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ

Газета.Ru11:24

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБК12:22

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

РИА Новости11:30

Предсказано будущее российской экономики

Lenta.ru13:33

Всемирный банк: мировая экономика в 2020 году упадет на 5,2%

REGNUM12:38

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАСС11:02

Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Ведомостивчера в 17:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 19:15, Ашберн
Общество

Рестораны и кафе в Москве откроются в два этапа

По словам мэра, с 16 июня заработают летние веранды, а через неделю, 23 числа — стационарные заведения общепита.
Говорит Москва 07:26
21
Происшествия

Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов, задержанный после ДТП в центре Москвы, был пьян.
Российская газета 17:35
1,5K
Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
492
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
1,7K
Происшествия

В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка

Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
ТАСС 06:28
11
Общество

В Крыму с 15 июня откроют отели и санатории

ФедералПресс 14:16
9
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
1,9K
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия 13:29
535
Общество

В Петербурге открываются непродовольственные магазины

Gazeta.SPb 02:18
224
Экономика

Число банковских карт в России достигло исторического максимума

Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
51
Общество

Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение

Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
11
Политика

Путин осведомлен о снятии с эфира программы Михалкова

Российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, которая теперь ведется в Сети после того, как один из выпусков сняли с эфира "России-24".
РЕН ТВ 07:44
215
Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
40
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала загородный дом

Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
7
Футбол

«Челси» наигрывает схему игры без Н’Голо Канте

Главный тренер «аристократов» Фрэнк Лэмпард наигрывает схему игры без Канте.
Чемпионат 12:34
Происшествия

На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
66
Общество

Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»

«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
9
Общество

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан

Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна 06:55
43
Здоровье

Донорская неделя стартовала в Тверской области

На станции переливания крови в Твери началась донорская неделя, она продлится до 14 июня - Всемирного дня доноров крови.
ГТРК Тверь 12:57
Космос

Главы космических агентств России, США, Европы и Канады проведут онлайн-дискуссию

Главы космических агентств США, Европы и Канады обсудят реализацию американской лунной программы «Артемида», а глава «Роскосмоса» расскажет об испытаниях новых российских модулей для орбитальной станции и о работе над пилотируемым кораблем «Орел», который должен прийти на смену «Союзам».
НТВ 06 июня в 03:20
Общество

В Москве отменили режим самоизоляции и пропусков

Перчаточно-масочный режим в городе остаётся.
Говорит Москва 17:00
Кино

Создатели мультфильма «Атлантида» рассказали о планах на сиквел

Режиссёр оригинального мультфильма Кирк Уайз рассказал, что сценаристы даже придумали оригинального злодея для сиквела.
REGNUM 07:08
Гаджеты

Смартфон Motorola One Fusion получит аккумулятор на 5000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Motorola One Fusion, выход которых ожидается в текущем месяце.
Megaobzor.com 06:06
Общество

TSMC на собрании акционеров обсудит ситуацию с Huawei и заводами в США

Получается, что с одной стороны компания может потерять Huawei в качестве клиента, но с другой — строительством завода в США попытается обезопасить себя от возможных новых санкций.
3DNews 09:13
Игры

Создатель Cyberpunk о ситуации в США: «Cyberpunk была предостережением, а не руководством к действию»

Создатель настольной игры Cyberpunk Майк Пондсмит заявил, что она должна была стать предостережением для людей, но вместо этого написанное им «антиутопическое будущее стало превращаться в антиутопическое настоящее».
CyberSport.ru 00:30
4
Кино

Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
24
Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
200
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
865
Происшествия

Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы

РБК 12:15
17
Здоровье

Хабаровский Чегдомын пытается справиться со вспышкой ковида

В поселке Чегдомын – центре Верхнебуреинского района – выявлена вспышка коронавируса.
SM News 05:51
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное