Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВсемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

ВВП России, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году снизится на шесть процентов. Эксперты поясняют, что это вызвано скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть. К восстановлению российская экономика, по прогнозу, перейдет уже в 2021 году.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

Российская газета07:09

Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП в 2020 году

Коммерсантъвчера в 12:36

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАССвчера в 11:02

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

РИА Новостивчера в 11:30

Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ

Газета.Ruвчера в 11:24

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБКвчера в 12:22

Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Ведомости07 июня в 17:35
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

RT на русском 06:08
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Происшествия

Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж

Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Общество

Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
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Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова помогать семье погибшего в ДТП

Известия 06:32
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
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Здоровье

Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции

Специалисты Роскачества дали свои рекомендации, как можно быстрее похудеть после режима самоизоляции.
МедиаПоток 03:54
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Происшествия

В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб

В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

Известия вчера в 07:19
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Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
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Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
РИА Новости 05:04
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Экономика

Эксперт дал прогноз по курсам валют

«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
RT на русском 06:27
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Футбол

РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Происшествия

Экс-глава саратовского ГУ МЧС оправдан по делу о превышении полномочий

СаратовБизнесКонсалтинг 06:59
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Шоу-бизнес

Последняя программа с покойной Норкиной вышла в эфир

Слово и Дело вчера в 12:50
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Политика

Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
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Шоу-бизнес

Солистка группы «2Маши» впервые стала мамой

РЕН ТВ вчера в 07:14
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Экономика

Экспорт российской военной техники снизился на фоне пандемии

В апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что, несмотря на логистические ограничения, связанные с пандемией COVID-19, Россия находит решения, как продолжить экспорт вооружений и военной техники за рубеж.
РБК 06:52
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
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Общество

Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
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Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
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Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp оказались в поисковой выдаче Google

Как оказалось, номера юзеров WhatsApp можно найти в сети в открытом доступе, при этом даже необязательно погружаться в даркнет — речь идет о поисковой выдаче Google.
Газета.Ru 04:49
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Происшествия

Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложит «Аяксу» 40 млн евро за ван де Бека

В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 37 матчах за «Аякс» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.
Sport24.ru 07 июня в 22:31
Происшествия

Начальнику цеха Норильской ТЭЦ предъявлено обвинение

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину, который арестован по делу об аварии с разливом дизельного топлива.
Коммерсантъ вчера в 13:17
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Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

RT на русском 06:22
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