с чего всё началось

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

Происшествия Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу. 1

Армия и оружие Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии. 295

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 449

Происшествия В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.

Фигурное катание Трусова и Жилина официально перешли в академию Плющенко Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко. 1

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 1,6K

Здоровье Вопрос о поэтапном снятии ограничений в Поморье будет поднят не ранее 15 июня Ранее власти региона продлили ограничительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции до 10 июня.

Общество В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове. 112

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 106

Политика Демократы представили законопроект о реформе полиции США Демократы конгресса США в понедельник, 8 июня, обнародовали законопроект о масштабной реформе полиции на фоне протестов, вспыхнувших по всей стране из-за гибели афроамериканца при задержании. 7

Общество В ВОЗ дали советы россиянам после снятия ограничений в Москве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.