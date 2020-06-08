В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

Авто Представили электрический хэтчбек Fiat 500 Тремя месяцами ранее был представлен электрический Fiat 500 нового поколения в кузове кабриолет, а теперь пришла очередь хэтчбека.

Гаджеты Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта. 31

Происшествия Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.

Общество Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин. 62

Авто До российских дилеров добралась новая Kia Optima Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров. 45

Авто Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero. 91

Здоровье В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом Общее число инфицированных в регионе достигло 2458 человек За последние сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев заражения коронавирусом. 251

Авто Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года. 5

Происшествия В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб. 1,5K

Авто Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander. 15

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 330

Политика «Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», самовыдвиженцы будут в нескольких регионах — там, где главам будет необходима поддержка не только единороссов, но и других политических сил, сказал собеседник РБК. 11

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,9K

Здоровье В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19 Две трети новых выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе увеличилось до 3651, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 935