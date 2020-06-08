Экономика
РБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ
Газета.Ruвчера в 11:24
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Авто
Toyota запускает продажи гибридного Toyota RAV4
Автоновости дня вчера в 01:30
Авто
Представили электрический хэтчбек Fiat 500
Тремя месяцами ранее был представлен электрический Fiat 500 нового поколения в кузове кабриолет, а теперь пришла очередь хэтчбека.
Тарантас Ньюс вчера в 10:59
Авто
Тестовую сборку новых двигателей запустили на «КамАЗе»
Пресс-служба отечественного предприятия сообщила о старте тестовой сборки силовых агрегатов для нового семейства машин К5.
SpeedMe вчера в 08:59
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
Происшествия
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
РИА Новости 01:44
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан
Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна вчера в 06:55
Авто
До российских дилеров добралась новая Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
Гаджеты
Sony объявила о старте предзаказов на новый смартфон Xperia 1 II
UfacityNews.ru вчера в 16:58
Авто
«Автотор» приостановит сборку автомобилей BMW
Автоновости дня вчера в 14:07
Политика
Три фракции подготовили документ о недоверии председателю Мосгордумы
Свои подписи в проекте постановления поставили девять депутатов из трёх оппозиционных фракций — КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко».
REGNUM 04:04
Экономика
С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий
В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров.
МонаВиста вчера в 09:40
Авто
Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
Авто
Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ
Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
Тарантас Ньюс 06 июня в 03:36
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 04:07
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число инфицированных в регионе достигло 2458 человек За последние сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев заражения коронавирусом.
АМИТЕЛ 02:12
Авто
Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard
Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:49
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:13
Авто
Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake рассекретили до премьеры
Кроме стандартных версий у Arteon появится "заряженная" R-модификация, в том числе и у модели Shooting Brake.
Российская газета 02:38
Авто
Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 07 июня в 22:58
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
Политика
«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы
В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», самовыдвиженцы будут в нескольких регионах — там, где главам будет необходима поддержка не только единороссов, но и других политических сил, сказал собеседник РБК.
РБК 01:00
Авто
Составили список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59
Авто
На Камчатке продается очень редкий броневой автомобиль Ford
CarsWeek.ru вчера в 10:12
Авто
УАЗ представил версию УАЗ «Профи» для противопожарной службы
УАЗ расширил семейство «Профи» специальной версией для Государственной противопожарной службы МЧС.
Автоновости дня вчера в 02:33
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Здоровье
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Две трети новых выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе увеличилось до 3651, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 06 июня в 07:34
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Авто
Продажи Tesla Model 3 в Китае в мае выросли в три раза
Американский автопроизводитель Tesla резко увеличил объемы продаж своих электрокаров в Китае. В мае показатели увеличились в три раза.
Car.ru вчера в 23:29
Армия и оружие
На Балтике стартовали очередные учения НАТО
В масштабных военно-морских учениях НАТО Baltops 2020 примут участие эстонские военные корабли.
Страна Советов on-line вчера в 07:20