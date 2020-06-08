Экономика

РБКРБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Мировой экономике предрекли худший спад со времен войны

Lenta.ruвчера в 19:33

Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП в 2020 году

Коммерсантъвчера в 12:36

Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Ведомости07 июня в 17:35

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

РИА Новостивчера в 11:30

Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ

Газета.Ruвчера в 11:24

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАССвчера в 11:02

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБКвчера в 12:22
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:59, Ашберн
Авто

Toyota запускает продажи гибридного Toyota RAV4

Автоновости дня вчера в 01:30
5
Авто

Представили электрический хэтчбек Fiat 500

Тремя месяцами ранее был представлен электрический Fiat 500 нового поколения в кузове кабриолет, а теперь пришла очередь хэтчбека.
Тарантас Ньюс вчера в 10:59
Авто

Тестовую сборку новых двигателей запустили на «КамАЗе»

Пресс-служба отечественного предприятия сообщила о старте тестовой сборки силовых агрегатов для нового семейства машин К5.
SpeedMe вчера в 08:59
4
Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
7
Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
31
Происшествия

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
РИА Новости 01:44
Общество

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан

Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна вчера в 06:55
62
Авто

До российских дилеров добралась новая Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
45
Гаджеты

Sony объявила о старте предзаказов на новый смартфон Xperia 1 II

UfacityNews.ru вчера в 16:58
22
Авто

«Автотор» приостановит сборку автомобилей BMW

Автоновости дня вчера в 14:07
5
Политика

Три фракции подготовили документ о недоверии председателю Мосгордумы

Свои подписи в проекте постановления поставили девять депутатов из трёх оппозиционных фракций — КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко».
REGNUM 04:04
6
Экономика

С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров.
МонаВиста вчера в 09:40
682
Авто

Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
58
Авто

Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ

Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
Тарантас Ньюс 06 июня в 03:36
91
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 04:07
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число инфицированных в регионе достигло 2458 человек За последние сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев заражения коронавирусом.
АМИТЕЛ 02:12
251
Авто

Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard

Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:49
5
Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса

Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:13
1,5K
Авто

Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake рассекретили до премьеры

Кроме стандартных версий у Arteon появится "заряженная" R-модификация, в том числе и у модели Shooting Brake.
Российская газета 02:38
2
Авто

Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 07 июня в 22:58
15
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
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Политика

«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы

В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», самовыдвиженцы будут в нескольких регионах — там, где главам будет необходима поддержка не только единороссов, но и других политических сил, сказал собеседник РБК.
РБК 01:00
11
Авто

Составили список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59
56
Авто

На Камчатке продается очень редкий броневой автомобиль Ford

CarsWeek.ru вчера в 10:12
Авто

УАЗ представил версию УАЗ «Профи» для противопожарной службы

УАЗ расширил семейство «Профи» специальной версией для Государственной противопожарной службы МЧС.
Автоновости дня вчера в 02:33
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,9K
Здоровье

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Две трети новых выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе увеличилось до 3651, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 06 июня в 07:34
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
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Авто

Продажи Tesla Model 3 в Китае в мае выросли в три раза

Американский автопроизводитель Tesla резко увеличил объемы продаж своих электрокаров в Китае. В мае показатели увеличились в три раза.
Car.ru вчера в 23:29
2
Армия и оружие

На Балтике стартовали очередные учения НАТО

В масштабных военно-морских учениях НАТО Baltops 2020 примут участие эстонские военные корабли.
Страна Советов on-line вчера в 07:20
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