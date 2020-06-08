Экономика

РБКРБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Эксперт высказался о прогнозе по ВВП России

News.ru08:43

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАССвчера в 11:02

Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

Российская газета07:09

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБКвчера в 12:22

Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ

Газета.Ruвчера в 11:24

Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

РИА Новости08:14

Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Ведомости07 июня в 17:35
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
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Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
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Происшествия

Производитель отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М». После смертельного пожара в больнице Петербурга их проверят дополнительно

Уральский приборостроительный завод отзывает из российских больниц все аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», предположительно ставших причиной двух смертельных пожаров — в Москве и Петербурге.
Фонтанка.Ру 11:56
Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
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Политика

Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного

Следствие по крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году не обладает конкретными данными, указывающими на то, что ракета "земля-воздух" была запущена по лайнеру из района Снежного или Зарощенского.
Военное обозрение 11:03
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Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95", в том числе за ту, в которой он сравнивал страну с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", тем не менее, глава государства пояснил, что эта шутка "была о другом".
РИА Новости 11:32
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Роспотребнадзор рассказал, как не перегреться в жару

Специалисты Роспотребнадзора по Кировской области выпустили памятку по профилактике перегрева, сообщает ToDay News Ufa.
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Происшествия

В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
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Происшествия

Песков назвал ДТП с участием Ефремова «чудовищным»

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NewInform 06:14
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В крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков

Муксун.fm 11:51
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Режиссер объяснил желание Украины показывать российские фильмы

Киноиндустрия на Украине находится «почти на нуле», потому что для производства хороших фильмов необходима сильная экономика, чего в стране нет, заявил российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко.
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Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru 09:41
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Общество

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кремль рекомендовал регионам использовать эту возможность по максимуму, сообщили источники РБК.
РБК 01:22
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.
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В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
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В ЛНР прокомментировали участие в переговорах по Донбассу переселенцев

Переселенцы из Донбасса, привлеченные Киевом для работы в политической подгруппе, не могут заменить представителей республик на минских переговорах, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе Родион Мирошник.
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В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
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В ульяновском СИЗО произошел бунт

В соцсетях вскоре появилась информация, что в ульяновском СИЗО бунтуют заключенные.
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Собянин отменил пропуска и график прогулок

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В Петербурге анонсировали снятие ограничений

В Санкт-Петербурге вслед за Москвой анонсировали снятие ограничений, введенных из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции.
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Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы

РБК вчера в 12:15
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Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

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Российский фильм «Вратарь Галактики» покажут в США

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В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения.
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В США назвали Путина «самым последовательным сторонником демократии»

Американское издание Fort Russ News назвало президента России Владимира Путина одним из самых последовательных сторонников демократии в мире.
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