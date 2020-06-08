Экономика

РБКРБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Эксперт высказался о прогнозе по ВВП России

News.ru08:43

Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

РИА Новости08:14

Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Ведомости07 июня в 17:35

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБКвчера в 12:22

Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ

Газета.Ruвчера в 11:24

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАССвчера в 11:02

Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

Российская газета07:09
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Происшествия

Ефремова задержали по делу о смертельном ДТП

Коммерсантъ 10:00
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Автоспорт

В Mercedes начали тесты – со всеми ограничениями

Команда Mercedes начала двухдневные тесты в Сильверстоуне с шасси W09 2018 года – это самая поздняя машина, разрешенная регламентом для частных тестов.
F1news.ru 08:55
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Путешествия

Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля

Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
ТАСС 09:04
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Происшествия

Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов признал вину по делу об аварии, повлекшей смерть человека, передает корреспондент РАПСИ из зала Таганского суда Москвы.
РАПСИ 13:25
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Происшествия

В ульяновском СИЗО произошел бунт

В соцсетях вскоре появилась информация, что в ульяновском СИЗО бунтуют заключенные.
Ульяновская правда 10:49
5
Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
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Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как не перегреться во время жары

Роспотребнадзор составил памятку, как не перегреться при наступлении жары.
Известия Мордовии 10:45
3
Наука

Ученые вычислили точную дату постройки тувинской крепости Пор-Бажын

Ученые смогли выяснить точную дату постройки исторического здания в Туве. Как сообщает ToDay News Ufa, началось строительство в 777 году.
ToDay News Ufa 12:25
10
Происшествия

В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Экономика

Сбербанк рефинансировал россиянам кредиты на сумму около 1 трлн рублей

Сбербанк на конец мая реструктурировал по государственным и собственным типовым программам, а также по индивидуальным решениям корпоративные кредиты, общая сумма задолженности по которым превышает 1 трлн рублей.
ТАСС 08:40
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала загородный дом

Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru вчера в 07:15
10
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
23
Культура

Сериал «Содержанки» покажет британское телевидение

Аргументы и Факты 07:18
3
Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
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Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Известия 13:27
4
Общество

Вход на Елагин остров по будням может тоже стать платным

Вход в Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова на Елагином острове по будним дням может стать платным, как и на выходные.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:58
81
Общество

Парад Победы в Москве может пройти со зрителями на трибунах

РИАМО 14:00
Общество

Ветерану из ролика о поправках после оскорблений Навального стало плохо

Известия 12:49
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Экономика

ФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
Российская газета 13:11
2
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
11
Происшествия

Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца

Взгляд.ру 12:52
12
Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
29
Здоровье

Глава омского Минздрава хочет победить коронавирус до 1 июля

Пишет Омск 07:36
32
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Газета.Ru 13:36
18
Здоровье

Власти Архангельской области продлили ограничительные меры до 14 июня

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский решил, что в регионе нужно продлить режим повышенной готовности до конца этой недели.
NewInform 09:39
10
Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
14
Шоу-бизнес

Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
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