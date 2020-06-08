Экономика
РБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ
Газета.Ruвчера в 11:24
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Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о тестировании на коронавирус среди россиян
В понедельник, 8 июня, Роспотребнадзор рассказал о том, что в настоящее время проводится массовое тестирование населения на коронавирус.
ЛОТ вчера в 03:20
Происшествия
Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью
Московский Комсомолец 02:49
Общество
В Москве отменяют пропуска и самоизоляцию
С 9 июня в Москве прекращает действовать режим самоизоляции и пропускная система. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Газета.Ru вчера в 10:58
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Экономика
С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий
В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров.
МонаВиста вчера в 09:40
Наука
В Иннополисе конструируют способного построить дом за неделю робота
Московский Комсомолец 06:30
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Здоровье
Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое
Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о вреде мороженого и рассказала, кому все же не стоит злоупотреблять холодным лакомством, передает радио Sputnik.
Аргументы и Факты вчера в 21:13
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Здоровье
187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
На 9 июня в Ростовской области у 6542 подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 155,7 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:38
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
Экономика
Россияне сокращают ЖКХ-расходы третий месяц подряд
Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка "ФК Открытие".
Вести.Ru 03:26
Экономика
Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже
Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 08:22
Общество
Вход на Елагин остров может стать платным после открытия ЦПКиО
Вход на Елагин остров может стать платным, когда Центральному парку культуры и отдыха имени Кирова разрешат открыться.
Piter.tv 11:48
Общество
ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей
Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
РИА Новости 04:28
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
Российская газета вчера в 04:37
Здоровье
Медики ФСИН получат выплаты за работу с COVID-19
Медики работающие в системе исполнения наказания получат стимулирующие выплаты за лечение пациентов с коронавирусом.
EastRussia 06:59
Происшествия
В ульяновском СИЗО произошел бунт
В соцсетях вскоре появилась информация, что в ульяновском СИЗО бунтуют заключенные.
Ульяновская правда 10:49
Общество
Американская экономика вошла в рецессию
Экономика Соединенных Штатов вошла в период небывалой рецессии из-за пандемии коронавируса.
Телеканал 360° 05:55
Авто
Летом автомобилистов России затронут три нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
REGNUM вчера в 15:19
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Экономика
ТПП предлагает усовершенствовать российскую налоговую систему
«По нашему мнению, при общей достаточности уплаченных организацией средств не должно возникать технических недоимок между отдельными налогами и бюджетами», – указал он в послании Минфину, уточнив, что распределением средств с единого счета для всех налогов и сборов должна заниматься Федеральная налоговая служба (ФНС).
Финансовая газета 06:14
Технологии
В Steam бесплатно раздают игру в духе классического Crash Bandicoot
Российская газета 06:42
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ 06:12