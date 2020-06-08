В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

Общество В Москве отменяют пропуска и самоизоляцию С 9 июня в Москве прекращает действовать режим самоизоляции и пропускная система. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 367

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 171

Общество В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов. 317

Здоровье Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о вреде мороженого и рассказала, кому все же не стоит злоупотреблять холодным лакомством, передает радио Sputnik. 40

Общество Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17 Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу. 591

Экономика Россияне сокращают ЖКХ-расходы третий месяц подряд Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка "ФК Открытие". 19

Экономика Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.

Общество ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 8

Здоровье Медики ФСИН получат выплаты за работу с COVID-19 Медики работающие в системе исполнения наказания получат стимулирующие выплаты за лечение пациентов с коронавирусом.

Происшествия В ульяновском СИЗО произошел бунт В соцсетях вскоре появилась информация, что в ульяновском СИЗО бунтуют заключенные. 4

Общество Американская экономика вошла в рецессию Экономика Соединенных Штатов вошла в период небывалой рецессии из-за пандемии коронавируса. 6