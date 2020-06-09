Экономика
РБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
Читать в источнике
Оценить194
Подробнее о событии
Показать все источники
Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газетавчера в 07:09
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:42, Ашберн
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
RT на русском 12:24
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости 10:09
Транспорт
Пробки в Москве достигли девяти баллов
RT на русском 12:04
Футбол
Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначение арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.
RT на русском 12:02
Общество
Связанная с Мамутом компания подала иск против владельца Nginx в США
Компания Nginx была приобретена американской F5 Networks в 2019 году за $650 млн. 12 декабря Rambler Group заявила о своих исключительных правах на программное обеспечение Nginx, поскольку софт разрабатывался ее бывшими сотрудниками с использованием ее ресурсов.
Коммерсантъ 11:12
Политика
Путин поддержал решение Дрозденко баллотироваться на новый срок
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко баллотироваться на очередной губернаторский срок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:14
Кино
HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
Происшествия
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков, с которым их связывали интимные отношения.
Рамблер 11:58
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
Здоровье
Ивановские власти оценили ситуацию с коронавирусом в области
Ивановская область, где пятый день подряд COVID-19 подтверждается более чем у ста пациентов, подходит к пику заболеваемости, рассказал в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
РИА Новости 08 июня в 08:14
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Финансы
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
Фигурное катание
Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
РБК 10:46
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
Общество
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
Происшествия
На Ефремова надели электронный браслет
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции надели на актера Михаила Ефремова электронный браслет для осуществления контроля за соблюдением артистом домашнего ареста, под который его накануне отправил суд после ДТП со смертельным исходом в центре Москвы.
Известия 12:34
Наука
Обнаружили предшественника Великой китайской стены
Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены.
МедиаПоток вчера в 07:10
Общество
В Калужской области аннулируют выданные школьникам аттестаты
В Калужской области аннулируют аттестаты, выданные школами ученикам 9-х и 11-х классов, сообщает портал kaluganews.com.
Общественное телевидение России 06:02