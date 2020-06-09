В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

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