с чего всё началось

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

Общество Опубликованы кадры первого моста, связывающего Россию и Китай Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в Сети опубликовало видео построенного моста через реку Амур в районе городов Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай).

Политика В Гааге заявили о непредоставлении Киевом данных с радаров по MH17 Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году, заявил в ходе судебного заседания нидерландский прокурор Тейс Бергер. 998

Футбол Скауты трёх московских клубов просмотрят Умара Садика Скауты всех трёх клубов будут присутствовать на первом полуфинальном матче Кубка Сербии "Партизан" — "Црвена Звезда", который состоится 10 июня, и будут следить за игрой форварда.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 480

Политика Эрдоган пригласил в Турцию туристов из России Говоря о беседе с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что российские туристы могут с комфортом приехать в Турцию этим летом. 2

Здоровье На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей. 21

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 169

Здоровье В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом «Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе. 131

Происшествия В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. 133

Происшествия Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы. 30

Политика Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для обеспечения полярной безопасности и американских национальных интересов в Арктике и Антарктике. 115

Общество Омский Роспотребнадзор требует отложить второй этап снятия ограничений В региональном Роспотребнадзоре заявили, что переход на второй этап снятия ограничительных мероприятий в Омской области преждевременен до появления устойчивого тренда к снижению распространения инфекции. 62

Наука Обнаружена молекула, сжигающая жир Вебстер Сантос, профессор химии и научный сотрудник Школы наук в Вирджинском техническом университете совместно с коллегами недавно обнаружил небольшой митохондриальный разобщающий белок – BAM15, который уменьшает массу жира у мышей, не влияя на потребление пищи и мышечную массу и не повышая температуру тела.

Финансы Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов. 553